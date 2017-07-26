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Пенсионерка из Поронайска прикарманила выпавшие из чужой сумки деньги
bashinform.ru

Пенсионерка из Поронайска прикарманила выпавшие из чужой сумки деньги

Женщину подозревают в краже 21 тысячи рублей

В магазине в Поронайске 69-летняя местная жительница увидела, как у другой женщины из сумки выпали деньги - 21 тысяча рублей. Пенсионерка решила похитить купюры и потратить на личные нужды. 

Пострадавшая написала заявление о краже в полицию. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:56 +3
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Комментарии
Online
Alex178500 Online
Написано сегодня, в 15:06
Конечно я не оправдываю этот поступок. Но как по мне нужно пенсии поднять пенсионерам, а то всю жизнь работали и че, в старости переходят в режим экономии, вкусно питаться всем хочется, а еще и за квартиру платить и пр. услуги нужно.
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+7
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:12
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+4
Online
Alex178500 Online
Написано сегодня, в 15:14
TROL,
именно так оно и происходит
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+2
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 15:19
Написано: "Пенсионерка решила похитить купюры и потратить на личные нужды."

Что в сумочку залезла?
Как надо положить деньги в сумочку, чтоб они выпали?
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+6
Ярославчик
Написано сегодня, в 16:09
Она же их нашла, а не похитила.
Та тоже хороша, потеряла, а заявила о краже.
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+1
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