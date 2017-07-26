Пенсионерка из Поронайска прикарманила выпавшие из чужой сумки деньги

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В магазине в Поронайске 69-летняя местная жительница увидела, как у другой женщины из сумки выпали деньги - 21 тысяча рублей. Пенсионерка решила похитить купюры и потратить на личные нужды.

Пострадавшая написала заявление о краже в полицию. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.