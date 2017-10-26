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Южносахалинцы выберут место для памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю

Южносахалинцы выберут место для памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю

Голосование на сайте администрации города закончится вечером 3 ноября

В областном центре вернулись к обсуждению места размещения памятника татарскому народному поэту Габдулле Тукаю, который преподнесла в дар островной столице "Учебно-культурный центр "Туган тел (родной язык)" и жители Республики Татарстан. Общественный совет при администрации Южно-Сахалинска рассмотрел этот вопрос на заседании 31 октября.

Напомним, что летом 2017 года южносахалинцев просили высказать мнение о возможных местах размещения бронзовой композиции с прилегающим благоустройством. Тогда было предложено три участка: западнее дома №9 на улице Вокзальной, северо-восточнее пересечения улиц Институтской и Вокзальной и южнее пересечения улиц Ударной и Октябрьской. На сайте администрации Южно-Сахалинска пользователями был выбран вариант размещения северо-восточнее пересечения улиц Институтской и Вокзальной. Эту идею поддержали более 200 человек.

Но предложенные земельные участки не позволяют в полной мере реализовать задумку инициативной группы из числа национально-культурной автономии татар Сахалинской области. Общественники помимо установки скульптуры предполагают обустройство небольшого сквера, который может стать еще одним местом отдыха для всех южносахалинцев. Поэтому они обратились с просьбой подыскать дополнительные варианты мест.

Необходимость поиска иных участков поддержал и экспертно-консультативный совет по сохранению культурного наследия Сахалинской области, который отклонил заявку организаторов для дальнейшей доработки и предоставления эскизов памятника, справки, обосновывающей установку скульптуры с точки зрения культурно-исторической традиции региона, а также для проведения мониторинга общественного мнения о целесообразности возведения подобного монумента именно в Южно-Сахалинске.

Исходя из существующего городского пространства были предложены еще два участка: на пересечении ул. Сахалинская и пр. Мира (территория севернее магазина «Техник») и по пр. Мира (севернее магазина «Контур будущего»).

На сегодняшний день памятник Габдулле Тукаю отлит из бронзы за счет средств Республики Татарстан и готов для транспортировки на Сахалин. Ориентировочные размеры скульптуры: высота 2,5 м, ширина по скамейке 2,2 м, глубина 2 м. Стоит отметить, что расходы по установке памятника и благоустройству прилегающей территории готова взять на себя ООО «СахалинСтройИнвест» и национальная автономия татар. Также разработан проект обустройства сквера, где предусмотрена установка лавочек и фонарей, озеленение. Инициативная группа предлагает в дальнейшем следить за поддержанием чистоты и порядка на территории у памятника. Бюджетных средств на реализацию проекта не потребуется, скульптура и сквер - это подарок городу от сахалинских татар, проживающих на острове практически с самого основания города.

Общественный совет при администрации Южно-Сахалинска, заслушав мнение экспертов и инициативной группы, предложил провести публичный опрос (голосование) по выбору места под будущий сквер с памятником.

Мнение жителей может стать решающим в этом вопросе. Согласно действующему местному законодательству нет веских исторических оснований для установки скульптуры Габдулле Тукаю на территории области, однако если большинство горожан выскажется за установку памятника и обустройство сквера, эксперты будут опираться на их мнение.

Опрос о выборе места под будущий сквер с памятником проводится на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска с 1 ноября до 17.00 3 ноября. Опрос на сайте администрации осуществляется в форме телефонного голосования. Для того чтобы выразить свое мнение, необходимо позвонить по номеру телефона +7(4242) 300-960 и набрать код, соответствующий варианту ответа.

Где в Южно-Сахалинске вы считаете возможным обустройство сквера с памятником поэту Габдулле Тукаю?

  • севернее магазина «Техник» по пр. Мира (перекресток ул. Сахалинская - пр. Мира ) - доб. номер 908;
  • севернее магазина «Контур будущего» по пр. Мира - доб. номер 909;
  • северо-восточнее пересечения ул. Институтская и ул. Вокзальная - доб. номер 910;
  • считаю нецелесообразным размещение такого сквера в Южно-Сахалинске - доб. 911.

Обращаем внимание, что с одного номера телефона принимается один голос.

Итоги голосования будут переданы членам экспертно-консультативного совета по сохранению историко-культурного наследия Сахалинской области для дальнейшего решения, сообщает пресс-служба администрации областного центра. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:37 −1
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Комментарии
Warg
Написано сегодня, в 17:50
Выбираю. Место для памятника в Казани или Набережных Челнах.
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+4
_ekhidna_
Написано сегодня, в 17:54
можно и выбрать, при условии что в Казани будет установлен памятник В. Санги
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+3
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 18:36
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0
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Charon Online
Написано сегодня, в 18:20
чё-то как-то слишком настырно они его продвигают
, а следующий памятник давайте поставим лесе украинке
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0
Online
Nyrka Online
Написано сегодня, в 18:34
Я конечно дико извиняюсь, не сочтите за россизм...ну у нас что мало наших советских поэтов, писателей!!!??? Почему бы нашему не поставить памятник???
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+1
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Balbes Online
Написано сегодня, в 18:41
Nyrka, Ну вот не слыхал я о таком поэте. Чем он так знаменит? Полностью разделяю ваше мнение. Почему не поставить памятник русскому поэту, да хотя бы тому же Высоцкому, Бунину, Блоку, да мало ль их.
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+1
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Tatyana Online
Написано сегодня, в 18:49
Balbes, Да я тоже не в курсе,пришлось пошерстить инет, в итоге думаю ,где родился там и сгодился, в деревне под Казанью.
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0
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Nyrka Online
Написано сегодня, в 19:00
Tatyana, Вот пусть у себя ставят!!! Нам он зачем...не понимаю???!!!
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