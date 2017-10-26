Юные волейболисты «Сахалина» одолели «Мечту»

Во Владивостоке стартовало открытое первенство Приморского края по волейболу. Островной регион на этих состязаниях представляет команда ВЦ «Сахалин» под руководством тренера Андрея Барановского, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В команду сахалинцев входят юноши 2005-2006 г.р. Турнир во Владивостоке позволит им получить хорошую игровую практику.

Свое участие парни начали с победы. Сегодня команда ВЦ «Сахалин» нанесла поражение «Мечте» из Находки со счетом 2:0.