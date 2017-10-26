новости
новости
Регистрация
Юные волейболисты «Сахалина» одолели «Мечту»

Юные волейболисты «Сахалина» одолели «Мечту»

Юноши борются за призы первенства Приморского края

Во Владивостоке стартовало открытое первенство Приморского края по волейболу. Островной регион на этих состязаниях представляет команда ВЦ «Сахалин» под руководством тренера Андрея Барановского, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

В команду сахалинцев входят юноши 2005-2006 г.р. Турнир во Владивостоке позволит им получить хорошую игровую практику.

Свое участие парни начали с победы. Сегодня команда ВЦ «Сахалин» нанесла поражение «Мечте» из Находки со счетом 2:0. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:22 +1
Другие статьи по темам
Место
Владивосток
Прочее
Сахалинская областьволейболСахалин
Популярное на ASTV
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Южносахалинцы выберут место для памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю
Южносахалинцы выберут место для памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю
Больше 20 человек эвакуировали из кадетской школы Южно-Сахалинска
Больше 20 человек эвакуировали из кадетской школы Южно-Сахалинска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru