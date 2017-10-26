Юные волейболисты «Сахалина» одолели «Мечту»
Юноши борются за призы первенства Приморского края
Во Владивостоке стартовало открытое первенство Приморского края по волейболу. Островной регион на этих состязаниях представляет команда ВЦ «Сахалин» под руководством тренера Андрея Барановского, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В команду сахалинцев входят юноши 2005-2006 г.р. Турнир во Владивостоке позволит им получить хорошую игровую практику.
Свое участие парни начали с победы. Сегодня команда ВЦ «Сахалин» нанесла поражение «Мечте» из Находки со счетом 2:0.
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