Житель Невельска наказал обидчика шестью ударами топором

Следственный отдел в Невельске возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого 39-летнего местного жителя. Его подозревают в покушении на убийство.

По версии следствия, вечером 8 сентября 2017 года между подозреваемым и компанией молодых людей в одном из дворов райцентра произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли телесные повреждения. После этого мужчина пошел домой, но компания с целью выяснения отношений направилась вслед за ним.

Подозреваемый зашел к себе домой, взял топор и вышел в подъезд, где находилось трое преследовавших его парней. Увидев в руке топор, молодые люди стали убегать от него. Один из них, 18-летний местный житель споткнулся и упал в подъезде. Подозреваемый подбежав к потерпевшему, нанес ему не менее шести ударов топором по голове.

Свой умысел на убийство мужчина довести до конца не смог: на помощь потерпевшему пришли его друзья. После этого они вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала молодого человека в больницу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственное управление СК РФ по Сахалинской области.