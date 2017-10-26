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Житель Невельска наказал обидчика шестью ударами топором

Житель Невельска наказал обидчика шестью ударами топором

Перед этим его избили

Следственный отдел в Невельске возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого 39-летнего местного жителя. Его подозревают в покушении на убийство.

По версии следствия, вечером 8 сентября 2017 года между подозреваемым и компанией молодых людей в одном из дворов райцентра произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли телесные повреждения. После этого мужчина пошел домой, но компания с целью выяснения отношений направилась вслед за ним. 

Подозреваемый зашел к себе домой, взял топор и вышел в подъезд, где находилось трое преследовавших его парней. Увидев в руке топор, молодые люди стали убегать от него. Один из них, 18-летний местный житель споткнулся и упал в подъезде. Подозреваемый подбежав к потерпевшему, нанес ему не менее шести ударов топором по голове.

Свой умысел на убийство мужчина довести до конца не смог: на помощь потерпевшему пришли его друзья. После этого они вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала молодого человека в больницу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственное управление СК РФ по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:32 0
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Комментарии
Online
Nyrka Online
Написано сегодня, в 18:41
Жесть!!! Вот это довели мужика
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Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 18:45
Как он жив вообще?!
ПС: завязывайте шнурки.
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Online
ivanova25 Online
Написано сегодня, в 19:01
Гопота нашла себе приключения на за...цу
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Online
ocharovashka Online
Написано сегодня, в 19:03
Ну хоть пришли на помощь, не труханули, как обычно это бывает
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