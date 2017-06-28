В музее книги Чехова рассказали, как связаны Пушкин и Габдулла Тукай

В южно-сахалинском музее книги Чехова прочитали стихи Пушкина на татарском. А кроме того, рисовали песком по стеклу, рассматривали национальные костюмы и пели. Там прошел творческий вечер, посвященный известному татарскому поэту Габдулле Тукаю.

…Страшный, но глупый: дети рисуют персонажа татарской сказки – лесного духа Шурале. Он хотел погубить молодого джигита, но в итоге сам оказался в капкане. Эту историю в стихах написал Габдулла Тукай. Творческий вечер посвящен именно ему, но одновременно и Александру Сергеевичу Пушкину.

- Почему Тукай и Пушкин? – разъясняет руководитель национально-культурной автономии татар Сахалинской области Закия Валитова. – Мы в школах Пушкина изучали на татарском языке. Именно Тукай переводил эти стихи на татарский.

На примере Пушкина татары объясняют, кем был для них Габдулла Тукай. Объединяя двух великих поэтов, они объединяют и два народа. Сейчас изучение татарского детям дается непросто. Взрослые сетуют на то, что это общая беда многих народов. Западные слова забивают родной язык, люди теряют свою культуру. Старшее поколение объясняет этот феномен отсутствием страданий: то, за что не приходится бороться, по их мнению, не ценится.

Габдулла Тукай умер от голода и чахотки в начале XX века. На творческом вечере присутствовала его дальняя родственница Анастасия Батурина. Ее прадед и Тукай были двоюродными братьями. Сейчас она живет на Сахалине. Когда-то Анастасии читали сказки ее двоюродного дедушки, теперь уже она читает их своим детям. Самая любимая – про того самого Шурале. В татарских сказках, как и в русских, добро всегда побеждает зло.

По данным последней переписи населения, в Сахалинской области около 5 тысяч татар. Это самая многочисленная этническая группа после русских, корейцев и украинцев. Они надеются, что когда-нибудь им удастся поставить и вдали от исторической малой родины, в областном центре памятник Габдулле Тукаю – подарить частичку их культуры островитянам.