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На лечение юной Вероники Красиной собрано 53 тысячи рублей из 540 необходимых

На лечение юной Вероники Красиной собрано 53 тысячи рублей из 540 необходимых

Продолжается сбор средств для больной рабдомиосаркомой сахалинки

Продолжается сбор средств на лечение 13-летней южносахалинки Вероники Красиной. 

Диагноз юной сахалинке поставили 4 года назад. Метастазы распространялись, но сахалинцы и корейские врачи помогли девочке и в апреле этого года всех обрадовала новость: Вероника вылечилась – медики не нашли даже миллиметровой опухоли. А теперь снова рецидив.

"Сейчас опухоль размером 1,2 см. Метастазов, к счастью, нет. Нужны обследования и химиотерапия. По нынешним расценкам на лечение в Корее требуется в общей сложности 540 тысяч рублей. Благодаря отзывчивости наших земляков за неделю собрано 53 тысячи рублей. Спасибо большое всем, кто помогает нам. Мы очень нуждаемся в вашей поддержке. Искренне верим, что вместе мы победим болезнь", - говорит Ирина, мама Вероники.

Реквизиты:
Телефон 8 962 110 48 39 (Ирина).
Реквизиты для помощи Веронике:
Карта Сбербанка 4276 5000 2090 3991, карта ВТБ24 4272300000637691.
Реквизиты карты Сбербанка:
получатель – Шестак Ирина Борисовна,
счет получателя – 40817810750340557670,
банк получателя – отделение № 8567 Сбербанка России г.Южно-Сахалинск,
БИК банка получателя – 040813608,
корреспондентский счет – 30101810600000000608,
код подразделения банка – 7085670122,
адрес подразделения банка – г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 61.
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:01 +2
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Комментарии
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aS Online
Написано сегодня, в 14:38
Как же так! Бедный ребенок((( Так радовались ее выздоровлению
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