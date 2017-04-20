На лечение юной Вероники Красиной собрано 53 тысячи рублей из 540 необходимых

Продолжается сбор средств на лечение 13-летней южносахалинки Вероники Красиной.

Диагноз юной сахалинке поставили 4 года назад. Метастазы распространялись, но сахалинцы и корейские врачи помогли девочке и в апреле этого года всех обрадовала новость: Вероника вылечилась – медики не нашли даже миллиметровой опухоли. А теперь снова рецидив.

"Сейчас опухоль размером 1,2 см. Метастазов, к счастью, нет. Нужны обследования и химиотерапия. По нынешним расценкам на лечение в Корее требуется в общей сложности 540 тысяч рублей. Благодаря отзывчивости наших земляков за неделю собрано 53 тысячи рублей. Спасибо большое всем, кто помогает нам. Мы очень нуждаемся в вашей поддержке. Искренне верим, что вместе мы победим болезнь", - говорит Ирина, мама Вероники.

Реквизиты:

Телефон 8 962 110 48 39 (Ирина).

Реквизиты для помощи Веронике:

Карта Сбербанка 4276 5000 2090 3991, карта ВТБ24 4272300000637691.

Реквизиты карты Сбербанка:

получатель – Шестак Ирина Борисовна,

счет получателя – 40817810750340557670,

банк получателя – отделение № 8567 Сбербанка России г.Южно-Сахалинск,

БИК банка получателя – 040813608,

корреспондентский счет – 30101810600000000608,

код подразделения банка – 7085670122,

адрес подразделения банка – г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 61.