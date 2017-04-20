На лечение юной Вероники Красиной собрано 53 тысячи рублей из 540 необходимых
Продолжается сбор средств для больной рабдомиосаркомой сахалинки
Продолжается сбор средств на лечение 13-летней южносахалинки Вероники Красиной.
Диагноз юной сахалинке поставили 4 года назад. Метастазы распространялись, но сахалинцы и корейские врачи помогли девочке и в апреле этого года всех обрадовала новость: Вероника вылечилась – медики не нашли даже миллиметровой опухоли. А теперь снова рецидив.
"Сейчас опухоль размером 1,2 см. Метастазов, к счастью, нет. Нужны обследования и химиотерапия. По нынешним расценкам на лечение в Корее требуется в общей сложности 540 тысяч рублей. Благодаря отзывчивости наших земляков за неделю собрано 53 тысячи рублей. Спасибо большое всем, кто помогает нам. Мы очень нуждаемся в вашей поддержке. Искренне верим, что вместе мы победим болезнь", - говорит Ирина, мама Вероники.