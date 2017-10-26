новости
новости
Регистрация
Волейболистки «Сахалина» выйдут на старт Кубка России

Волейболистки «Сахалина» выйдут на старт Кубка России

Первым соперником островных спортсменок станет «Динамо-Метар» из Челябинска

1 ноября стартует предварительный этап женского Кубка России по волейболу. В борьбу за трофей включаются 16 команд (десять из них представляют Суперлигу, шесть – высшую лигу «А»), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

На предварительном этапе участницы разделены на четыре подгруппы. Победитель каждой из них получает путевку в «Финал четырех». «Сахалин» волею жребия будет играть в Казани, где ему предстоит соперничать с «Динамо-Казань», «Динамо-Метар» (Челябинск) и ВК «Воронеж». 1 ноября островитянкам проведет матч с волейболистками из Челябинска, 2 ноября – Казани, 3 ноября – Воронежа.

Это уже четвертое участие «Сахалина» в Кубке России. Предыдущие особых успехов ему не принесли, и он пока ни разу не играл в «Финале четырех».

1 ноября матч с «Динамо-Метар» начнется в 16:30 по московскому времени (это уже 2 ноября, 00:30 по сахалинскому). Соперник островитянок является трехкратным обладателем Кубка России. Правда, эти успехи относятся к прошлому тысячелетию (1993, 1996, 1997).

В последние годы команда из Челябинска замыкает турнирную таблицу Суперлиги. Однако это не значит, что она априори является аутсайдером. Так, менее недели назад «Метар-Динамо» в рамках чемпионата России выиграл у «Сахалина» на тай-брейке. Естественно, что островные волейболистки мечтают о реванше. Удастся ли он? Ответ мы узнаем сегодня ночью.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:00 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
волейболСахалин
Популярное на ASTV
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Тело новорожденного мальчика нашли за гаражами на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Шестиклассник устроил стрельбу в школе на севере Сахалина
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске
Задержан преступник, жестоко избивший бармена в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 13:57
Тяжело будет играть. 2 матча за 2 дня с командами суперлиги. А потом ещё на 3й день с Воронежом играть
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
На лечение юной Вероники Красиной собрано 53 тысячи рублей из 540 необходимых
На лечение юной Вероники Красиной собрано 53 тысячи рублей из 540 необходимых
Затянувшийся конфликт из-за «гектара» в Холмске решит переезд недовольных соседей
Затянувшийся конфликт из-за «гектара» в Холмске решит переезд недовольных соседей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru