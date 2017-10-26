Волейболистки «Сахалина» выйдут на старт Кубка России

1 ноября стартует предварительный этап женского Кубка России по волейболу. В борьбу за трофей включаются 16 команд (десять из них представляют Суперлигу, шесть – высшую лигу «А»), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

На предварительном этапе участницы разделены на четыре подгруппы. Победитель каждой из них получает путевку в «Финал четырех». «Сахалин» волею жребия будет играть в Казани, где ему предстоит соперничать с «Динамо-Казань», «Динамо-Метар» (Челябинск) и ВК «Воронеж». 1 ноября островитянкам проведет матч с волейболистками из Челябинска, 2 ноября – Казани, 3 ноября – Воронежа.

Это уже четвертое участие «Сахалина» в Кубке России. Предыдущие особых успехов ему не принесли, и он пока ни разу не играл в «Финале четырех».

1 ноября матч с «Динамо-Метар» начнется в 16:30 по московскому времени (это уже 2 ноября, 00:30 по сахалинскому). Соперник островитянок является трехкратным обладателем Кубка России. Правда, эти успехи относятся к прошлому тысячелетию (1993, 1996, 1997).

В последние годы команда из Челябинска замыкает турнирную таблицу Суперлиги. Однако это не значит, что она априори является аутсайдером. Так, менее недели назад «Метар-Динамо» в рамках чемпионата России выиграл у «Сахалина» на тай-брейке. Естественно, что островные волейболистки мечтают о реванше. Удастся ли он? Ответ мы узнаем сегодня ночью.