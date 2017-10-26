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Мертвого мужчину обнаружили у железнодорожных путей в Южно-Сахалинске
Фото паблика ЧП Сахалин - Русские СМИ

Мертвого мужчину обнаружили у железнодорожных путей в Южно-Сахалинске

У него перерезано горло

Сегодня, 1 ноября в Южно-Сахалинске на переулке Мостовом, 1 (восточнее переезда на улице Ленина в районе Пенсионного фонда) между железнодорожными путями и заброшенным цехом был найден труп мужчины.

По предварительной информации, погибший - мужчина средних лет. Была драка, а затем неизвестные перерезали ему на горле артерии с двух сторон. Из-за кровопотери мужчина скончался. 

На место выезжала следственно-оперативная группа. 

Ожидаются официальные комментарии от представителей следственных органов.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:38 +2
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Комментарии
SonyI
Написано сегодня, в 14:40
Офигеть! С каждым днем новости все страшней и страшней!(((
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+2
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 14:45
Дааа....

Соболезнования родным и близким
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+1
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 14:52
да там такой район, страшно пешком ходить, помимо местной гопоты, много приезжих всяких
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+2
Online
ZLOI275 Online
Написано сегодня, в 14:54
Горло резать? Что-то наводит на определение мысли......
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+2
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Nyrka Online
Написано сегодня, в 14:54
Кошмар
Совсем люди озверели, скоро на улицу будет страшно выйти.
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+1
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