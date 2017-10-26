Мертвого мужчину обнаружили у железнодорожных путей в Южно-Сахалинске

Фото паблика ЧП Сахалин - Русские СМИ

Сегодня, 1 ноября в Южно-Сахалинске на переулке Мостовом, 1 (восточнее переезда на улице Ленина в районе Пенсионного фонда) между железнодорожными путями и заброшенным цехом был найден труп мужчины.

По предварительной информации, погибший - мужчина средних лет. Была драка, а затем неизвестные перерезали ему на горле артерии с двух сторон. Из-за кровопотери мужчина скончался.

На место выезжала следственно-оперативная группа.

Ожидаются официальные комментарии от представителей следственных органов.