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Юной Веронике Красиной снова нужна помощь в борьбе с раком

Юной Веронике Красиной снова нужна помощь в борьбе с раком

У девочки рецидив рабдомиосаркомы

13-летней южносахалинке Веронике Красиной нужна помощь. Девочка уже 4 года борется с рабдомиосаркомой и в этом ей активно помогали земляки

История Вероники известна многим. Несколько лет назад у Вероники обнаружили рабдомиосаркому, которая почти покрыла легкое и дала метастазы в другие органы. Положение было крайне серьезным, клиника в Пусане согласилась начать лечение, но выставила огромный счет – 100 тысяч долларов. Эти деньги оперативно собрали Веронике земляки.

Сахалинцы и корейские врачи тогда буквально спасли девочку.

В апреле 2017 года казалось, что Вероника вылечилась – медики не нашли даже миллимитровой опухоли, но сейчас она возникла снова.

Пока опухоль размером 1,2 см. Метастазов нет. Нужна химиотерапия с помощью капельниц. Когда опухоль уменьшится до 1 см, можно будет перейти на таблетки. Но на стоимости лечения это почти не скажется – врач Вероники планирует применить новые, изготовленные в США препараты, которые уже использовали в Европе и они хорошо показали себя в лечении детей с таким же, как у Вероники диагнозом.

- Счет за октябрь составил 8 тысяч долларов. За ноябрь – 9 тысяч долларов, - говорит Ирина, мама Вероники. – Я обратилась в два благотворительных фонда, но пока не представляю, где мы наберем такую сумму. Нам приходится постоянно ездить из Кореи на Сахалин. Даже с перелетами это дешевле, чем постоянно находиться в Пусане. Недавно там подняли цены и если раньше сутки пребывания в палате стоили 160 долларов, то сегодня уже 400 долларов. Переливание крови стоит 1000 долларов, а их нужно четыре. Поэтому мы возвращается домой и делаем их здесь.

Вот и сейчас Вероника находится в гематологическом отделении детской больницы Южно-Сахалинска. Она храбрая и сильная девочка, но без нашей помощи она не справится. 

Реквизиты:
Телефон  8 962 110 48 39 (Ирина).
Реквизиты для помощи Веронике:
Карта Сбербанка 4276 5000 2090 3991, карта ВТБ24 4272300000637691.
Реквизиты карты Сбербанка:
получатель – Шестак Ирина Борисовна,
счет получателя – 40817810750340557670,
банк получателя – отделение № 8567 сбербанка России г.Южно-Сахалинск,
БИК банка получателя – 040813608,
корреспондентский счет – 30101810600000000608,
код подразделения банка – 7085670122,
адрес подразделения банка – г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 61.

 

вчера, в 16:51 +1
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Комментарии
Bokassa
Написано вчера, в 17:36
б..дь вот после того как мы собираем всем миром друг другу на помощь, а власти пофиг - https://astv.ru/news/politics/2017-10-24-predsedat.. хочется взглянуть в глаза тем людям которые считают себя слугами народа.
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+6
Tatyana
Написано вчера, в 18:04
Родители не сдавайтесь и мы будем помогать.
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+3
lvista
Написано вчера, в 20:40
Бедная малышка...что за напасть
. Держитесь там, маленькая! Ты победишь!
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+3
S.V.
Написано вчера, в 22:01 Отредактированно вчера, в 22:02
Искренне желаю Веронике скорейшего выздоровления!
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депутаты,мэр,губернатор....если вы все скинетесь хотя бы по 10 000 р,вы уже соберёте значимую сумму!...
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 22:03
Огромная просьба: пишите телефоны без пробелов
замучаешься их убирать при переводе...
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+2
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