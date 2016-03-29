Юной Веронике Красиной снова нужна помощь в борьбе с раком

13-летней южносахалинке Веронике Красиной нужна помощь. Девочка уже 4 года борется с рабдомиосаркомой и в этом ей активно помогали земляки

История Вероники известна многим. Несколько лет назад у Вероники обнаружили рабдомиосаркому, которая почти покрыла легкое и дала метастазы в другие органы. Положение было крайне серьезным, клиника в Пусане согласилась начать лечение, но выставила огромный счет – 100 тысяч долларов. Эти деньги оперативно собрали Веронике земляки.

Сахалинцы и корейские врачи тогда буквально спасли девочку.

В апреле 2017 года казалось, что Вероника вылечилась – медики не нашли даже миллимитровой опухоли, но сейчас она возникла снова.

Пока опухоль размером 1,2 см. Метастазов нет. Нужна химиотерапия с помощью капельниц. Когда опухоль уменьшится до 1 см, можно будет перейти на таблетки. Но на стоимости лечения это почти не скажется – врач Вероники планирует применить новые, изготовленные в США препараты, которые уже использовали в Европе и они хорошо показали себя в лечении детей с таким же, как у Вероники диагнозом.

- Счет за октябрь составил 8 тысяч долларов. За ноябрь – 9 тысяч долларов, - говорит Ирина, мама Вероники. – Я обратилась в два благотворительных фонда, но пока не представляю, где мы наберем такую сумму. Нам приходится постоянно ездить из Кореи на Сахалин. Даже с перелетами это дешевле, чем постоянно находиться в Пусане. Недавно там подняли цены и если раньше сутки пребывания в палате стоили 160 долларов, то сегодня уже 400 долларов. Переливание крови стоит 1000 долларов, а их нужно четыре. Поэтому мы возвращается домой и делаем их здесь.

Вот и сейчас Вероника находится в гематологическом отделении детской больницы Южно-Сахалинска. Она храбрая и сильная девочка, но без нашей помощи она не справится.

Реквизиты:

Телефон 8 962 110 48 39 (Ирина).

Реквизиты для помощи Веронике:

Карта Сбербанка 4276 5000 2090 3991, карта ВТБ24 4272300000637691.

Реквизиты карты Сбербанка:

получатель – Шестак Ирина Борисовна,

счет получателя – 40817810750340557670,

банк получателя – отделение № 8567 сбербанка России г.Южно-Сахалинск,

БИК банка получателя – 040813608,

корреспондентский счет – 30101810600000000608,

код подразделения банка – 7085670122,

адрес подразделения банка – г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 61.