Юной Веронике Красиной снова нужна помощь в борьбе с раком
У девочки рецидив рабдомиосаркомы
13-летней южносахалинке Веронике Красиной нужна помощь. Девочка уже 4 года борется с рабдомиосаркомой и в этом ей активно помогали земляки
История Вероники известна многим. Несколько лет назад у Вероники обнаружили рабдомиосаркому, которая почти покрыла легкое и дала метастазы в другие органы. Положение было крайне серьезным, клиника в Пусане согласилась начать лечение, но выставила огромный счет – 100 тысяч долларов. Эти деньги оперативно собрали Веронике земляки.
Сахалинцы и корейские врачи тогда буквально спасли девочку.
В апреле 2017 года казалось, что Вероника вылечилась – медики не нашли даже миллимитровой опухоли, но сейчас она возникла снова.
Пока опухоль размером 1,2 см. Метастазов нет. Нужна химиотерапия с помощью капельниц. Когда опухоль уменьшится до 1 см, можно будет перейти на таблетки. Но на стоимости лечения это почти не скажется – врач Вероники планирует применить новые, изготовленные в США препараты, которые уже использовали в Европе и они хорошо показали себя в лечении детей с таким же, как у Вероники диагнозом.
- Счет за октябрь составил 8 тысяч долларов. За ноябрь – 9 тысяч долларов, - говорит Ирина, мама Вероники. – Я обратилась в два благотворительных фонда, но пока не представляю, где мы наберем такую сумму. Нам приходится постоянно ездить из Кореи на Сахалин. Даже с перелетами это дешевле, чем постоянно находиться в Пусане. Недавно там подняли цены и если раньше сутки пребывания в палате стоили 160 долларов, то сегодня уже 400 долларов. Переливание крови стоит 1000 долларов, а их нужно четыре. Поэтому мы возвращается домой и делаем их здесь.
Вот и сейчас Вероника находится в гематологическом отделении детской больницы Южно-Сахалинска. Она храбрая и сильная девочка, но без нашей помощи она не справится.
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депутаты,мэр,губернатор....если вы все скинетесь хотя бы по 10 000 р,вы уже соберёте значимую сумму!...