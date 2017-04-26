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Мерседес, Бентли и Лексусы Хорошавина выставлены на аукцион

Мерседес, Бентли и Лексусы Хорошавина выставлены на аукцион

Доходы от продажи автомобилей экс-губернатора Сахалинской области пойдут в казну государства

Территориальное управление Росимущества в Москве выставило на торги  два автомобиля экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. С молотка пойдут Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic 2014 года выпуска, два Lexus LX570 2013 года выпуска и Бентли Мулсан, год выпуска 2012, .

Два автомобиля принадлежали не самому Хорошавину, а его жене Ирины. Именно в ее декларации значились Лексус и Мерседес-Бенц. Еще один Лексус числился за экс-губернатором. Бентли в декларациях супругов не значился, но как позднее выяснили журналисты, на машине ездил сын губернатора Илья Хорошавин. 

Автомобили будут реализованы на аукционе в электронной форме на торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Ознакомиться с информацией о машинах  можно на сайтах www.torgi.gov.ru в разделе «Продажа государственного и муниципального имущества» (номера извещений 251017/0003923/01; 301017/0003923/01 и 301017/0003923/02), www.sberbank-ast.ru (номера процедур: SBR012-1710310001; SBR012-1710310002; SBR012-1710310003).

Трудно сказать, сколько выручит бюджет от продажи авто, но, потенциально, сумма может быть серьезной.

Цена нового Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic начитается от 11 млн рублей, начальная цена на аукционе  4,9 млн рублей.

Лексусы выставлены на торги за 3 млн руб. и 3,5 млн рублей.  

Бентли выставили на торги за 6 млн 495 тысяч рублей. Пробег автомобиля - 23840 км

Напомним, что чета Хорошавина боролась за свое имущество. Судя по всему, скоропалительный развод, который оформили Хорошавины сразу после ареста губернатора, был попыткой избежать конфискации. Позднее сын и бывшая супруга Хорошавина подавали иски, требуя возвратить арестованное имущество.

Принять участие в аукционе может каждый подавший заявку в установленном порядке, преференций для приобретения имущества для кого-либо не предусмотрено. Для подачи заявки и участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке. Принцип аукциона предусматривает возможность увеличения начальной цены продажи участниками.

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Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 11:09
Еще виновным судом не признан, а имущество уже раздербанили.
Чудеса!!!!! Понятно почему что его уже никто не выпустит на свободу.
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+8
Student__
Написано сегодня, в 11:22
Vladiksakh65, ага, тоже вот прям хотел написать это. Как так интересно? Имущество могут арестовать, до момента вынесения решения суда о его приобретении его на средства, полученные преступным путем, но такое решение не может быть вынесено следователями, а решения суда нет. Россия, матушка
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+4
Student__
Написано сегодня, в 11:23
Vladiksakh65, ага, тоже вот прям хотел написать это. Как так интересно? Имущество могут арестовать, до момента вынесения решения суда о его приобретении его на средства, полученные преступным путем, но такое решение не может быть вынесено следователями, а решения суда нет. Россия, матушка
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+1
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 13:46
Student__, Закон он у нас един для всех, но не для всех.
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0
Еще 1 комментарий
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:10
на *** авто вывешивать надо
типа там один хозяин, режим работа-дом, некурящий салон, маленький налог, перепродажа в связи с приобретением нового авто
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+1
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 11:15
С аванса возьму
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+1
Александр Каминский
Написано сегодня, в 11:21
Марина я бы забрал за 1500000
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0
katenok1183
Написано сегодня, в 12:41
А продаваться будут прям как вещи Майкла Джексона или Мерлин Монро
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0
Andrey2017
Написано сегодня, в 13:56 Отредактированно сегодня, в 13:57
Хорошая реклама, сейчас все ломанутся на аукцион. Вот смеху то будет, если жена Хорошавина через суд вернёт авто обратно, ведь действительно- приговора нет, а имущество на торги. Как-то странно.
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0
alexsandr65
Написано сегодня, в 13:59
Так кого называть то грабителем по существу? Лицо, которому вменяют обвинения еще не признан виновным. Его имуществом незаконно завладели и судя, по ходу процесса, даннео имущество даже как вещдок не проходит, да просто его уже попилили вот и все. А машины выставили из за шумихи адвокатов о пропаже всех "нажитых" Хорошавиным благ в виде денег и прочих ценностей, чтоб народ, как говорится, схавал. Полностью "костюмированный" и "поставленный" процесс. И противно и обидно, что гнилую судебную систему на всю страну показывают не прикрывая.
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