Мерседес, Бентли и Лексусы Хорошавина выставлены на аукцион

Территориальное управление Росимущества в Москве выставило на торги два автомобиля экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. С молотка пойдут Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic 2014 года выпуска, два Lexus LX570 2013 года выпуска и Бентли Мулсан, год выпуска 2012, .

Два автомобиля принадлежали не самому Хорошавину, а его жене Ирины. Именно в ее декларации значились Лексус и Мерседес-Бенц. Еще один Лексус числился за экс-губернатором. Бентли в декларациях супругов не значился, но как позднее выяснили журналисты, на машине ездил сын губернатора Илья Хорошавин.

Автомобили будут реализованы на аукционе в электронной форме на торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Ознакомиться с информацией о машинах можно на сайтах www.torgi.gov.ru в разделе «Продажа государственного и муниципального имущества» (номера извещений 251017/0003923/01; 301017/0003923/01 и 301017/0003923/02), www.sberbank-ast.ru (номера процедур: SBR012-1710310001; SBR012-1710310002; SBR012-1710310003).

Трудно сказать, сколько выручит бюджет от продажи авто, но, потенциально, сумма может быть серьезной.

Цена нового Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic начитается от 11 млн рублей, начальная цена на аукционе 4,9 млн рублей.

Лексусы выставлены на торги за 3 млн руб. и 3,5 млн рублей.

Бентли выставили на торги за 6 млн 495 тысяч рублей. Пробег автомобиля - 23840 км

Напомним, что чета Хорошавина боролась за свое имущество. Судя по всему, скоропалительный развод, который оформили Хорошавины сразу после ареста губернатора, был попыткой избежать конфискации. Позднее сын и бывшая супруга Хорошавина подавали иски, требуя возвратить арестованное имущество.

Принять участие в аукционе может каждый подавший заявку в установленном порядке, преференций для приобретения имущества для кого-либо не предусмотрено. Для подачи заявки и участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке. Принцип аукциона предусматривает возможность увеличения начальной цены продажи участниками.