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Экс-замглавы Сахалина Дмитрий Братыненко стал вице-губернатором Приморья

Экс-замглавы Сахалина Дмитрий Братыненко стал вице-губернатором Приморья

Он будет курировать организацию и проведение выборов в регионе, заниматься взаимодействием с районами края

Бывший заместитель главы Сахалинской области Дмитрий Братыненко стал вице-губернатором Приморского края.

На сайте администрации региона, в разделе "Структура администрации Приморского края" уже значится: "Братыненко Дмитрий Федорович - вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссии Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества и туризма".

На Сахалине Братыненко провел пять лет. В августе 2009 года он был назначен на пост советника губернатора Сахалинской области. В  январе 2010 года получил назначение на должность первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области.

В декабре 2011 года распоряжением губернатора Сахалинской области Дмитрий Братыненко назначен на должность заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства региона. Братыненко долго считался одной из самых влиятельных фигур в сахалинском правительстве, более того, по слухам, он считался одной из самых вероятных кандидатур на пост губернатора, якобы, он должен был выдвигаться на выборах в 2016 году. Когда возможность отставки мэра Южно-Сахалинска Андрея Лобкина только обсуждалась, считалось, что его освободившееся кресло может занять именно Дмитрий Братыненко, для которого место градоначальника должно было стать, якобы, трамплином к губернаторскому посту.

Однако сначала последовала довольно скандальная отставка Александра Клютчени, занимавшего пост руководителя департамента информационной политики и бывшего непосредственным подчиненным Братыненко. А затем, когда Андрей Лобкин сложил полномочия мэра, стало известно, что кандидатура Братыненко в качестве его приемника уже не рассматривается.

Весной 2014 года Братыненко по собственному желанию покинул пост замглавы Сахалинской области.

На следующий год был задержан Александр Хорошавин. В это время Дмитрий Братыненко уже вернулся в Самару. 

сегодня, в 10:53 +1
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Комментарии
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:11
у каждого движущегося груза всегда есть хороший поршень
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Vladiksakh65
Написано сегодня, в 11:11
Амурский гамбит.
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