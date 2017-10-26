Волейболисты с Сахалина одолели «Ростов-Волей»

Флагман мужского островного волейбола «Элвари-Сахалин» провел очередной матч чемпионата России (высшая лига «Б»). Соперником сахалинцев в игре в Одинцово был «Ростов-Волей» из Ростова-на-Дону.

Команды подошли к матчу в разном психологическом состоянии. Если ростовчане перед этим проиграли восемь игр подряд, то «Элвари-Сахалин», напротив, праздновал победу в трех матчах из четырех.

В пользу островитян говорила и статистика очных игр. В сезоне 2016-2017 года на счету «Элвари-Сахалин» было четыре победы, тогда как у его оппонента – одна.

Но чтобы ни говорили цифры, в игре может случиться все, что угодно.

«Элвари-Сахалин» сразу же показал, что не намерен растягивать игру. Первый сет - 25:13. Во втором, правда, соперник никак не хотел уступать. Более того, «Ростов-Волей» даже выиграл его – 25:23. Но это лишь раззадорило сахалинских волейболистов, и они обрушили на оппонентов шквал эйсов и мощных ударов. Как итог – два коротких сета. Счет – 3:1 (25:13, 23:25, 25:15, 25:10) в пользу «Элвари-Сахалин».

Эта победа для островитян стала третьей кряду. Четвертую он может одержать уже сегодня. Если, конечно, вновь будет сильнее «Ростов-Волей». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.