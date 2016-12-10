Loona club ждет гостей «Ночи пожирателей рекламы»

Для них с 2 часов ночи будет открыт бесплатный вход

Партнер «Ночи пожирателей рекламы-2017», LOONA club, приглашает всех гостей мероприятия после двух часов ночи в свое заведение.

Для тех, чья душа после просмотра роликов и светского общения пожелает ощутить энергетику танцпола, LOONA club предлагает бесплатный вход. Для этого достаточно предъявить бумажный или электронный билет «Ночи пожирателей», но только после 2:00.

Креативная подборка рекламных роликов, джаз, фотозоны, общение, а позже зажигательные танцы под самую актуальную и современную музыку – организаторы «Ночи» уверены, что вечер и ночь с 3 на 4 ноября, перед длинными выходными, можно сделать полноценным праздником для души и тела.

Уже в эту пятницу, 3 ноября, с 21:00 в «Чехов-центре» пройдёт «Ночь пожирателей рекламы-2017». Живая музыка от Jazz Time и «Дивертисмент», креативные и яркие фотозоны, а также фотомагниты компании InstaLab, артисты театра «Карабаса Барабаса», аниматоры в роскошном гриме от салона красоты Trendy, горячие танцы от студии «Атмосфера» и проекта «Золото небес», чувственные танцы от театра танца «Диалог», фокусник, розыгрыш сертификата от мехового дома «Знатные меха» на сумму 50 000 рублей и другие сюрпризы для всех гостей.

Ночь близко!

Билеты на эту секунду еще есть в кассе «Чехов-центра» и на сайте ASTV.RU.