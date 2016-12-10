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До Ночи пожирателей рекламы осталось 7 дней

До Ночи пожирателей рекламы осталось 7 дней

Она пройдет уже в следующую пятницу

До одного из главных светских событий года на Сахалине осталась ровно неделя. 3 ноября в Чехов-центре Южно-Сахалинска состоится «Ночь пожирателей рекламы–2017». 

По словам устроителей, сахалинцев ждут лучшие рекламные ролики со всего мира, изысканные угощения и напитки, самые яркие выступления и шанс выиграть сертификат на покупку шубы. В течение вечера и ночи зрители смогут насладиться блистательным исполнением живой музыки и завораживающих танцев. Сделать селфи можно будет с арт-объектами, а в фотозонах для гостей будут работать профессиональные фотографы. И это далеко не все.

Дресс-код мероприятия – вечерний, стильный, а быть может, даже провокационный.

О том, что ждет гостей «Ночи пожирателей рекламы-2017», рассказали в программе «Наш день» АСТВ. В репортаже также поделились эмоциями люди, которые уже побывали на этом мероприятии в прошлом году.

Билеты можно купить прямо сейчас на сайте ASTV.RU и в кассах Чехов-центра. Дополнительная информация по телефону: (4242) 49-16-01.

Сюжет: Ночь пожирателей рекламы в Южно-Сахалинске
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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:07 +1
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