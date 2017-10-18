«Знатные меха» дарят подарки

До самого светского мероприятия этого года «Ночь пожирателей рекламы-2017» осталось 10 дней. Это вторая «Ночь пожирателей» на Сахалине. Первая – прошла в прошлом году при полном аншлаге. Всех секретов этого года организаторы мероприятия не раскрывают. Делятся лишь некоторыми подробностями. Гостей будут удивлять артисты еще до входа в стены Чехов-центра. В течение вечера и ночи - зрители смогут насладиться блистательным исполнением живой музыки и завораживающих танцев. Сделать селфи можно будет с арт-объектами, а в фотозонах – для гостей будут работать профессиональные фотографы. Кто именно встретится гостям Ночи в зале – пока секрет, но организаторы предупреждают – есть повод облачиться во все самое лучшее. Дресс-код мероприятия – вечерний, стильный, а быть может даже провокационный. Креатив, смелость и дерзость приветствуются. Кстати, магниты с фотографиями можно будет сразу забрать с собой.

В свою очередь, генеральный партнер мероприятия – меховой дом «Знатные меха» - решил, что каждый гость Ночи должен получить шанс уйти с шоу с подарком. Сертификат от салона на 50 000 будет разыгран среди всех, купивших билет на Ночь пожирателей.*

Что касается самой программы показа, то она как всегда насыщена яркими и эмоциональными шедеврами рекламного искусства. В этом году они объединены темой любви – близкой каждому и не оставляющей шансов на равнодушие. Качественная реклама, представленная на Ночи, заставит взглянуть на мир по новому. Это действительно короткометражные истории: со смыслом, игрой и послевкусием. После просмотра таких роликов, вы точно скажете нетривиальное: «Наконец-то реклама не прерывается художественными фильмами!»

Увидимся на Ночи!

Если не позаботиться о билетах заранее, звонки и смс со словами «помоги найти», «можно я в уголке постою», «проведи по бейджику» - не помогут. Билеты пока можно купить в кассах Чехов-центра и на сайте astv.ru

3 ноября

Чехов-центр

*положение о проведении розыгрыша будет опубликовано 2 ноября на сайте astv.ru