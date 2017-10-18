новости
новости
Регистрация
«Знатные меха» дарят подарки

«Знатные меха» дарят подарки

Сертификат на сумму 50 000 рублей на покупку шубы разыграет генеральный партнер мероприятия «Ночь пожирателей рекламы-2017» среди гостей шоу

До самого светского мероприятия этого года «Ночь пожирателей рекламы-2017»  осталось 10 дней. Это вторая «Ночь пожирателей» на Сахалине. Первая – прошла в прошлом году при полном аншлаге. Всех секретов этого года организаторы мероприятия не раскрывают. Делятся лишь некоторыми подробностями. Гостей будут удивлять артисты еще до входа в стены Чехов-центра. В течение вечера и ночи - зрители смогут насладиться блистательным исполнением живой музыки и завораживающих танцев. Сделать селфи можно будет с арт-объектами, а в фотозонах – для гостей будут работать профессиональные фотографы. Кто именно встретится гостям Ночи в зале – пока секрет, но организаторы предупреждают – есть повод облачиться во все самое лучшее. Дресс-код мероприятия – вечерний, стильный, а быть может даже провокационный. Креатив, смелость и дерзость приветствуются. Кстати, магниты с фотографиями можно будет сразу забрать с собой.

В свою очередь, генеральный партнер мероприятия – меховой дом «Знатные меха» - решил, что каждый гость Ночи должен получить шанс уйти с шоу с подарком. Сертификат от салона на 50 000 будет разыгран среди всех, купивших билет на Ночь пожирателей.*

Что касается самой программы показа, то она как всегда насыщена яркими и  эмоциональными шедеврами рекламного искусства. В этом году они объединены темой любви – близкой каждому и не оставляющей шансов на равнодушие. Качественная реклама,  представленная на Ночи, заставит взглянуть на мир по новому. Это действительно короткометражные истории: со смыслом, игрой и послевкусием. После просмотра таких роликов, вы точно скажете нетривиальное: «Наконец-то реклама не прерывается художественными фильмами!»

Увидимся на Ночи!

Если не позаботиться о билетах заранее, звонки и смс со словами «помоги найти», «можно я в уголке постою», «проведи по бейджику» - не помогут. Билеты пока можно купить в кассах Чехов-центра и на сайте astv.ru

3 ноября

Чехов-центр

*положение о проведении розыгрыша будет опубликовано 2 ноября на сайте astv.ru

сегодня, в 10:42 +1
Другие статьи по темам
Событие
Ночь пожирателей рекламы-2017
Место
Чехов-центр
Популярное на ASTV
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
Мертвую девушку обнаружили во дворе дома в Корсакове
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
Главного подозреваемого в убийстве Геннадия Рудакова объявили в федеральный розыск
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова
Сахалинцы потребовали честно расследовать убийство Геннадия Рудакова

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 16:13
Хочу шубу!
Ответить
0
Online
organizator Online
Написано сегодня, в 16:47
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Записать детей в первый класс можно через портал госуслуг
Записать детей в первый класс можно через портал госуслуг
Информацию о Сахалинской области разместили на едином сайте Дальнего Востока
Информацию о Сахалинской области разместили на едином сайте Дальнего Востока
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru