Трое сахалинцев продавали чужие автомобили по заниженной стоимости

prokuror-eao.ru

Они смогли выманили у обманутых клиентов больше 50 млн рублей

Троих сахалинцев подозревают в мошенничестве. Прокуратура установила, что с 14 апреля по 13 мая 2014 года злоумышленники, действуя от имени компании «Автореал», заключили с гражданами договоры купли-продажи, а также хранения автомобилей. Получив от обманутых клиентов транспортные средства, мошенники продавали их по заниженной цене третьим лицам.

В результате больше сотни граждан получили ущерб больше чем в 50 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.