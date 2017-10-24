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Трое сахалинцев продавали чужие автомобили по заниженной стоимости
Они смогли выманили у обманутых клиентов больше 50 млн рублей
Троих сахалинцев подозревают в мошенничестве. Прокуратура установила, что с 14 апреля по 13 мая 2014 года злоумышленники, действуя от имени компании «Автореал», заключили с гражданами договоры купли-продажи, а также хранения автомобилей. Получив от обманутых клиентов транспортные средства, мошенники продавали их по заниженной цене третьим лицам.
В результате больше сотни граждан получили ущерб больше чем в 50 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
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ОПГ прокатила по этой схеме, было дело. А по поводу путёвки, то за 50 000 000 рублей - это, того стоило.