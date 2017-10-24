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Трое сахалинцев продавали чужие автомобили по заниженной стоимости
prokuror-eao.ru

Трое сахалинцев продавали чужие автомобили по заниженной стоимости

Они смогли выманили у обманутых клиентов больше 50 млн рублей

Троих сахалинцев подозревают в мошенничестве. Прокуратура установила, что с 14 апреля по 13 мая 2014 года злоумышленники, действуя от имени компании «Автореал», заключили с гражданами договоры купли-продажи, а также хранения автомобилей. Получив от обманутых клиентов транспортные средства, мошенники продавали их по заниженной цене третьим лицам.

В результате больше сотни граждан получили ущерб больше чем в 50 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:53 +1
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 17:09
лох не мамонт, лох не вымрет
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+1
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 17:15
Хороший бизнес, быстро поднялись. И путевку в санаторно-курортное учреждение на 41км, или на Смирных бесплатную от государства выхватят.
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+4
apolinariya
Написано сегодня, в 17:53
Vladiksakh65,
что верно то верно
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+1
makssmit
Написано сегодня, в 18:31
Многих моих знакомых данная
ОПГ прокатила по этой схеме, было дело. А по поводу путёвки, то за 50 000 000 рублей - это, того стоило.
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+1
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