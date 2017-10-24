В Южно-Сахалинске пропал пенсионер

22 октября он ушел из дома и не вернулся

Полиция Южно-Сахалинска и родственники разыскивают 67-летнего Анатолия Алексеевича Петрова.

Мужчина ушел из дома в областном центре рано утром 22 октября. С тех пор родственники не знают - где он.

Уходя, Анатолий Петров был одетв черную куртку из кожзаменителя, темные спортивные штаны, комуфлированные резиновые сапоги. На голове - серая кепка.

Всех, кто знает, где находится Анатолий Петров, просим сообщить об этом 789-405, 789-421, 789-648, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.