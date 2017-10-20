Макаровчанина будут судить за 14-летнюю беременную девочку

В Макаровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 Уголовного кодекса РФ – половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

По версии следствия, в сентябре 2017 года подозреваемый, достоверно зная, что его знакомой 14 лет, совершил с ней половое сношение, в результате которого она забеременела.

Как сообщает сахалинское следственное управление, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.