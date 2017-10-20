Макаровчанина будут судить за 14-летнюю беременную девочку
Дело ведет Следственный комитет
В Макаровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 Уголовного кодекса РФ – половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
По версии следствия, в сентябре 2017 года подозреваемый, достоверно зная, что его знакомой 14 лет, совершил с ней половое сношение, в результате которого она забеременела.
Как сообщает сахалинское следственное управление, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
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Так она местная ........... ?...
Я почему то сразу подумал,что она не ангел,и досье на неё уже можно писать.