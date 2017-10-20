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Макаровчанина будут судить за 14-летнюю беременную девочку

Макаровчанина будут судить за 14-летнюю беременную девочку

Дело ведет Следственный комитет

В Макаровском районе возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 Уголовного кодекса РФ – половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

По версии следствия, в сентябре 2017 года подозреваемый, достоверно зная, что его знакомой 14 лет, совершил с ней половое сношение, в результате которого она забеременела.

Как сообщает сахалинское следственное управление, по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:43 +2
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 14:51
палочная система для "палочных" дел, все сдобрено капелькой самопиара
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+6
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:51
У парня было 2 варианта, не связываться с малолеткой, или одеть резиновое изделие. Ни тем, ни другим не воспользовался. Деревня одним словом.
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+5
evgenytolich
Написано сегодня, в 16:29
Снайперский выстрел, да и детки не погодам скороспелые.
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+2
ludmila150467
Написано сегодня, в 16:30
Эта малолетка полгода назад одного уже посадила. Тогда это уже обсуждалось. Пока эта девица вырастет пересажают половину города. Наши законники лучше бы с другой стороны эту проблему решали. Мамашку лешили родительских прав. Девицу в интернат чтобы была под наблюдением, а не занималась охотой за мужиками.
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+3
S.V.
Написано сегодня, в 17:42
ludmila150467,
Так она местная ........... ?...
Я почему то сразу подумал,что она не ангел,и досье на неё уже можно писать.
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0
Barry
Написано сегодня, в 17:43
ludmila150467, "ДОНА ФЛОР И ДВА ЕЕ МУЖА..."
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+1
Warg
Написано сегодня, в 16:46
14 лет, не 4 же YOBA. Совет да любовь!
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+2
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