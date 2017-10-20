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Бизнесменов из Японии на Курилах разбили на три группы

Бизнесменов из Японии на Курилах разбили на три группы

Первым островом, который они посетили, стал Кунашир

Вторая группа бизнесменов из Японии на Курилах сфокусируется на исследовании пяти направлений возможной совместной деятельности. Среди них аквакультура, ветроэнергетика, разработка пакетных туристических поездок, создание тепличных хозяйств, утилизация мусора.

Как сообщает ТАСС, группа из 54 человек прибыла на Кунашир. Они приплыли на теплоходе «Этопирика». Для работы оно разобьются на подгруппы.

- Первая группа осмотрит бухту Космодемьянскую, Серноводскую, залив Измены, где обсудит проекты по выращиванию анфельции (лекарственное растение из рода красных водорослей – ASTV.RU), развитию марикультуры, – сообщила представитель министерства экономического развития Сахалинской области Ирина Загидулина.

Вторая часть гостей будет работать в поселке Горячий Пляж. Там они осмотрят предполагаемые площадки строительства теплиц, а затем местные рынки тепличной продукции «Егорка» и «Приморье».

Еще одна часть посетителей острова – из сферы туризма – отправится к кальдере вулкана Головнина.

Как сообщает агентство, участники делегации посетят объекты энергетики Южно-Курильска: ДЭС «Русская», ДЭС «Японская», ветро-дизельную электростанцию, завод по производству бетона, а также площадку твердых бытовых отходов.

28 октября гости из Японии отправятся на Итуруп, а далее – на Шикотан.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:37 +2
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Комментарии
SirGiant
Написано сегодня, в 13:51
Вот он - тихий, мирный возврат-захват "северных территорий".
Джапы никогда и ничего просто так не делают, а тут десант из 54 бонз...
Истинно вам говорю:
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+4
Bokassa
Написано сегодня, в 13:54
SirGiant, ну не все же нам сырьем торговать
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+4
SirGiant
Написано сегодня, в 14:03
Bokassa, ну правильно!
Чтож, начнем торговать тем, что никому не нужно?!
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 14:08
SirGiant, дык уже почти все продали
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+3
Еще 8 комментариев
sasch
Написано сегодня, в 16:47
А у меня что делает группа японческих граждан шарахающаяся по посёлку? Кто в курсе, кого ещё на север острова послали?
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+1
Barry
Написано сегодня, в 17:11
sasch, Это северные коряки.
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+1
sasch
Написано сегодня, в 17:22
Barry, Перепутали Сахалин с Камчаткой, или просто заблудились?
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+2
Barry
Написано сегодня, в 18:42 Отредактированно сегодня, в 18:42
sasch, Ураганом принесло.
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0
Barry
Написано сегодня, в 17:15
Наконец-то! Эти ребята быстро сообразят, что и где построить и организовать. А то, видите-ли бюджет у нас не успевают осваивать. Эти всё освоют и за короткие сроки.
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+1
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