Бизнесменов из Японии на Курилах разбили на три группы

Первым островом, который они посетили, стал Кунашир

Вторая группа бизнесменов из Японии на Курилах сфокусируется на исследовании пяти направлений возможной совместной деятельности. Среди них аквакультура, ветроэнергетика, разработка пакетных туристических поездок, создание тепличных хозяйств, утилизация мусора.

Как сообщает ТАСС, группа из 54 человек прибыла на Кунашир. Они приплыли на теплоходе «Этопирика». Для работы оно разобьются на подгруппы.

- Первая группа осмотрит бухту Космодемьянскую, Серноводскую, залив Измены, где обсудит проекты по выращиванию анфельции (лекарственное растение из рода красных водорослей – ASTV.RU), развитию марикультуры, – сообщила представитель министерства экономического развития Сахалинской области Ирина Загидулина.

Вторая часть гостей будет работать в поселке Горячий Пляж. Там они осмотрят предполагаемые площадки строительства теплиц, а затем местные рынки тепличной продукции «Егорка» и «Приморье».

Еще одна часть посетителей острова – из сферы туризма – отправится к кальдере вулкана Головнина.

Как сообщает агентство, участники делегации посетят объекты энергетики Южно-Курильска: ДЭС «Русская», ДЭС «Японская», ветро-дизельную электростанцию, завод по производству бетона, а также площадку твердых бытовых отходов.

28 октября гости из Японии отправятся на Итуруп, а далее – на Шикотан.