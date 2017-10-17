Власти Южно-Сахалинска инспектируют работу котельных

Представители администрации областного центра проверяют работу городских котельных. Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Наталья Куприна посетила центральную диспетчерскую «Сахалинской коммунальной компании», а также проинспектировала работу двух газовых котельных в Новоалександровске.

В последнее время, отмечает пресс-служба мэрии, процессы в производственной сфере предприятие старается максимально автоматизировать, вместе с тем влияние человеческого фактора на качество услуг весьма велико. Так, еще недавно в планировочном районе функционировала лишь угольная котельная 1986 года постройки. Ее обслуживали посменно более 10 сотрудников, сейчас с работой более мощной газовой успешно справляются 2-3 оператора.

- Проектная мощность новой котельной на ул. 2-й Красносельской составляет 41 Гкал/ч. Она обеспечивает теплом и горячей водой более 120 домов, в которых проживают порядка 10 тыс. жителей. При этом обслуживающий штат объекта всего несколько человек. Котельная на ул. Науки обеспечивает теплоснабжение 56 многоквартирных домов и 3 соцобъектов. Она способна в час вырабатывать 27,7 Гкал, - поделился мастер газовой котельной Денис Демидов.

В ходе инспекционной поездки представители СКК рассказали, как работает персонал в период прохождения отопительного сезона, продемонстрировали взаимодействие операторов с диспетчерской службой, в которой аккумулируются все данные по параметрам общегородской системы. Кроме того, Наталию Куприну интересовали внутренние процедуры согласования действий операторов в ежедневной работе и в случаях внештатных ситуаций.

- Во время проверки были установлены недоработки в документации. На исправление даны две недели. Если ситуацию выровнять не смогут, будем принимать меры. Определенные поручения даны и экономическим службам СКК, ведь от согласованности действий сотрудников при умелом использовании автоматики возможно свести к минимуму издержки предприятия, предотвратить убытки, сказала Наталия Куприна.

Кроме того, первый вице-мэр обратила внимание на слабое выполнение программы по установке приборов учета в многоквартирных домах, которые также помогли бы снизить издержки компании. Поскольку предприятие ресурсоснабжающее, то устранение этих замечаний важно не только для СКК, но и города в целом.