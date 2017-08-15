В Южно-Сахалинске начали ограничивать движение на магистралях

Жители Южно-Сахалинска активно обмениваются роликами о ситуации на основных городских магистралях. Ближайшие два дня в областном центре будет работать множество чиновников федерального уровня. Они сопровождают в поездке премьера Дмитрия Медведева.

Первые признаки грядущих затруднений на дорогах уже обнаружились. Сегодня днем движение по проспекту Мира перекрыли для проезда кортежа из почти 20 автомобилей.

Автолюбители обмениваются советами о том, как вести себя во вторник и среду. Они сходятся в одном – избегать центральных улиц. Впрочем, конкретная программа пребывания федеральных чиновников не разглашается, так что движение может застопориться в любом районе. Тем, у кого есть возможность сменить автомобиль на велосипед или пешую прогулку, советуют сделать именно это.

19:12 Закрыт въезд в Южно-Сахалинск со стороны Корсакова для грузовых автомобилей. Очередь из них на обочинах уже растянулась не на один километр.