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В Южно-Сахалинске начали ограничивать движение на магистралях

В Южно-Сахалинске начали ограничивать движение на магистралях

Перекрытия продолжатся в среду

Жители Южно-Сахалинска активно обмениваются роликами о ситуации на основных городских магистралях. Ближайшие два дня в областном центре будет работать множество чиновников федерального уровня. Они сопровождают в поездке премьера Дмитрия Медведева.

Первые признаки грядущих затруднений на дорогах уже обнаружились. Сегодня днем движение по проспекту Мира перекрыли для проезда кортежа из почти 20 автомобилей.

Автолюбители обмениваются советами о том, как вести себя во вторник и среду. Они сходятся в одном – избегать центральных улиц. Впрочем, конкретная программа пребывания федеральных чиновников не разглашается, так что движение может застопориться в любом районе. Тем, у кого есть возможность сменить автомобиль на велосипед или пешую прогулку, советуют сделать именно это.

19:12 Закрыт въезд в Южно-Сахалинск со стороны Корсакова для грузовых автомобилей. Очередь из них на обочинах уже растянулась не на один километр. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:18 +2
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Комментарии
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 18:27
Конечно, приезд Первых лиц Государства ещё никогда не обходился без ущемления граждан. Как говориться, для города такой праздник, как для лошади свадьба- голова в цветах, а задница в мыле!
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+19
Vaska
Написано сегодня, в 18:32 Отредактированно сегодня, в 18:35
Спасибо, обязательно воспользуюсь советом. А вообще, это только во время проезда корртеджа , особо проблем не будет. Я помню когда Путин к нам в первый раз прилетал , тогда проспект мира полностью была перекрыта с утра и до вечера. А тут буквально несколько минут займёт перекрытие.
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+2
kholmchanin
Написано сегодня, в 18:47
Как раз тот самый случай, когда и надо бы показать ВСЮ свою
удаль и лихость! Чтобы помнили...
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+2
Online
Smurnoy Online
Написано сегодня, в 19:00
kholmchanin, да удаль здесь не причём, это безопасность первых лиц. хотя и приносит не удобство населению.
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+2
kholmchanin
Написано сегодня, в 19:22
Smurnoy, А чем МЫ хуже "первых лиц"? После
отбытия "первых" ВСЁ БУДЕТ КАК ВСЕГДА, не
расслабляться...
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+3
Online
Smurnoy Online
Написано сегодня, в 19:27
kholmchanin, чем отличаемся? Вот если вы скажете: "денег нет, но вы держитесь", то ни кому и дела не будет.
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+2
Еще 1 комментарий
Online
Smurnoy Online
Написано сегодня, в 19:01
Смотрю и новые машины ГИБДД пригодились. Теперь премьер будет уверен на Сахалине всё очень замечательно.
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+4
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 19:03
ждем новость из разряда "Пьяный сахалинец протаранил кортеж Шмеле"
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+8
Bokassa
Написано сегодня, в 19:50
marrozz, "Пьяный Сахалинец выдавал себя за Шмеле"
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+4
senchick
Написано сегодня, в 19:28 Отредактированно сегодня, в 19:28
А что он сделал, делает или будет делать, чтобы для него перекрывать движение?
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0
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 20:52
senchick, Риторический вопрос....))) Хоть и стремный, но он премьер, поэтому и перекрывают!
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0
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 19:32
ну хоть кто ни будь снял горизонтально?
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 19:52
TROL, во во
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+1
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Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 20:20
Остановился бы, вышел, с людьми поговорил, узнал мнение людей о жизни текущей, да его правительстве и начальнике. А то в броне-гробу провезли под охраной всех полицейских города. Словно остров на 99% состоит из террористов-смертников. Не хочется быть банальным, но позорненько, Дмитрий Анатольевич. Ближе надо быть к людям, тогда может "рисованые" рейтинги будут совпадать с реальностью.
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+3
Svoy
Написано сегодня, в 20:53
Сергей Маслаков, совершенно верно!
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0
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 20:54
Сергей Маслаков, Ну да ...ну да! Как же...поближе к людям! Не царское это дело...среди холопов ходить!((((((((
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0
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 20:49
голос на втором видео озвучивал Бивис и Баттхед?))))
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0
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