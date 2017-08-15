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Клумбу в честь 50-летия побратимства с Асахикавой решили установить пораньше

Клумбу в честь 50-летия побратимства с Асахикавой решили установить пораньше

Юбилей отношений отмечается в ноябре

В сквере Асахикава областного центра появилась клумба, символизирующая побратимские связи между городами Южно-Сахалинск и Асахикава. В нынешнем году отмечается 50-летие этих отношений.

Эскиз клумбы был разработан японскими специалистами: рисунок, составленный почти из двух тысяч цветов, напоминает герб города-побратима. Отсюда – особое внимание к сортам красного цвета. Не случаен и выбор многолетников – бегонии, колокольчиков, овсянницы, щучки дернистой и других. По замыслу флористов, он олицетворяет длительность отношений.

Соглашение о побратимских связях с Асахикавой (префектура Хоккайдо) было подписано 10 ноября 1967 года. Этим объясняется высеченная на мемориальной табличке около новой клумбы юбилейная дата – 10 ноября 2017 года, вызвавшая удивление у некоторых горожан. Официальное открытие специально назначили на сезон цветения, ведь в ноябре, возможно, уже будет лежать снег, а обозначенная дата исторически достоверна.

Укреплению дружеских отношений способствуют регулярные обмены делегациями школьников, спортсменов, творческой молодежи. Так, уже завтра в Японию отправится молодежная команда футболистов. Она примет участие в дружеском матче с командами из городов-побратимов Асахикавы: Суона, Харбина и других. Планируется возобновление образовательных, профессиональных, бизнес-обменов, расширение сферы взаимного экономического интереса.

Ректор медицинского университета Асахикавы г-н Есида, отмечая большой вклад в укрепление добрососедских отношений руководителей обоих муниципалитетов, подчеркнул, что дружба между нашими народами сохраняется благодаря усилию «всех и каждого, всех по одному и всех вместе», власти и народа.

- Мы стараемся сделать так, чтобы наши народы могли знакомиться друг с другом, узнавать культурные традиции, - сказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и отметил, что необходимо продолжать долгую историю побратимских связей, приносящих пользу обоим народам.

Присутствующий на празднике вице-мэр Асахикавы г-н Омотэ рассказал, что Южно-Сахалинск, имеющий своеобразную атмосферу и постоянно развивающийся, является для города-побратима «самой близкой Европой». Кстати, в Асахикаве есть площадь в честь Южно-Сахалинска. В настоящее время с южной стороны вокзала японского города ведутся работы по обустройству клумбы, посвященной островной столице.
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Клумбу в честь 50-летия побратимства с Асахикавой решили установить пораньше, Фото: 1
Клумбу в честь 50-летия побратимства с Асахикавой решили установить пораньше, Фото: 2
Клумбу в честь 50-летия побратимства с Асахикавой решили установить пораньше, Фото: 3
Клумбу в честь 50-летия побратимства с Асахикавой решили установить пораньше, Фото: 4
Клумбу в честь 50-летия побратимства с Асахикавой решили установить пораньше, Фото: 5
Клумбу в честь 50-летия побратимства с Асахикавой решили установить пораньше, Фото: 6
Клумбу в честь 50-летия побратимства с Асахикавой решили установить пораньше, Фото: 7
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Клумбу в честь 50-летия побратимства с Асахикавой решили установить пораньше
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:25 +2
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Написано сегодня, в 19:36
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