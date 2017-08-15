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Медведи-рыбаки из Долинского района живут среди людей уже месяц

Медведи-рыбаки из Долинского района живут среди людей уже месяц

Но понемногу показывают свой нрав

Молодые медведи, ставшие героями популярного ролика на ASTV.RU, как выяснилось, давно обитают в устье реки Бахура. После публикации видео в редакцию обратился один из местных рыбаков и прислал еще несколько роликов. По его словам, необычное соседство длится уже месяц.

По словам жителя Долинского района, представившегося Владимиром, животные явно находятся в молодом возрасте. Они постоянно выходят ловить рыбу, причем не боятся расположившихся там же рыбаков. Животные смело выходят к людям.

В присланном Владимиром видео оба медведя подходят почти на расстояние вытянутой руки к нескольким мужчинам. Они тянутся к ладоням, очевидно, в поиске пищи, а одного из героев ролика даже «пробуют на вкус», цапнув за ногу. Рыбаки постоянно смеются, но со временем смех становится все более нервным: медведи то и дело пытаются примериться к ним, а за одним и вовсе пускаются в короткую погоню. Пока одни сомневаются, что медведей надо прикармливать, другие кормят их конфетами. В какой-то момент конфеты кончаются, один из медведей встает на задние лапы и даже ударяет мужчину. Впрочем, заметно, что пока молодые звери и сами побаиваются ажиотажа вокруг них. «Жрать-то хочется! Рыбы-то нету!» – объясняет свою сердобольность голос за кадром.

– Мы обратились к охотоведам. Они сказали, что медведи уйдут в начале сентября, когда рыба станет подниматься вверх по реке. А нам посоветовали не прикармливать зверей и стараться отпугивать их громкими звуками. Кроме этого сказали, чтобы мы позвонили им еще раз, если бурые станут нападать, – говорит один из авторов видео.

Владимир заметил, что животные не предпринимают никаких попыток атаковать человека. Но при этом опасность грозит самим зверям. В начале августа, по словам Владимира, началась выдача лицензий на отстрел медведей, а охотники далеко ходить не станут. Рано или поздно они с большой вероятностью обратят внимание на этих животных, когда те снова выйдут порыбачить.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 17:32 +3
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Комментарии
Mopsik
Написано сегодня, в 17:38
Чта? Конфеты?????

Мне нечего сказать.....
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+3
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 19:33 Отредактированно сегодня, в 19:34
Mopsik, мишки сладенькое любят. Ягодка-малинка так это их природные сладости. Медик ой как любят. А из человеческой еды, так сгущенку аж трескают в обе щеки.
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0
Mopsik
Написано сегодня, в 19:35
Vings, я бы вообще ни чем не кормила. А сладенькое так то, кто не любит? Большенство
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+1
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 20:45
Mopsik, согласна с Вами, что звери в природе это не в зоопарке. Медведь еще корешки любит всякие ковырять, а потом есть. Скоро кета пойдет, мишкам станет полегче
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0
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 17:44
и тут вертикалы
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+2
Ben
Написано сегодня, в 17:46
На Сахалине с медведями разговор короткий, и не важно местный медведь или не местный
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0
Vitaliy Borodin
Написано сегодня, в 17:50
Владимира, началась выдача лицензий на отстрел медведей, а охотники далеко ходить не станут. Рано или поздно они с большой вероятностью обратят внимание на этих животных, когда те снова выйдут порыбачить. АГА А ВЫ ПО БОЛЬЩЕ РАСКАЗЫВАЙТЕ ВЛАДИМИР ПРО НИХ. ТОГДА НАВЕРНЯКА ПРИДУТ ЗА НИМИ
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+4
Ogonek
Написано сегодня, в 18:42
Дибилоиды....Хотят стать звездами ютюба...Ладно звери не понимают и идут туда ,где пища,а люди то,должны понимать,что обрекают мохнатиков на верную смерть..
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+5
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 19:48
у нас канеш у всех любовь к животным,но ведь это мишка,а не МИМИмишка....зачем прикармливать???отпугните 10 раз и всё!...вырастут и сожрут этих горе-операторов...если не отстрелят их...
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+2
Online
Svet_lana Online
Написано сегодня, в 20:32
S.V., полностью согласна! Через год-два вернутся опять к людям за едой. И уже будут не выпрашивать, а требовать. И боятся людей не будут
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+2
Triton
Написано сегодня, в 19:51
не жильцы мишки
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0
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