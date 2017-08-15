Медведи-рыбаки из Долинского района живут среди людей уже месяц

Молодые медведи, ставшие героями популярного ролика на ASTV.RU, как выяснилось, давно обитают в устье реки Бахура. После публикации видео в редакцию обратился один из местных рыбаков и прислал еще несколько роликов. По его словам, необычное соседство длится уже месяц.

По словам жителя Долинского района, представившегося Владимиром, животные явно находятся в молодом возрасте. Они постоянно выходят ловить рыбу, причем не боятся расположившихся там же рыбаков. Животные смело выходят к людям.

В присланном Владимиром видео оба медведя подходят почти на расстояние вытянутой руки к нескольким мужчинам. Они тянутся к ладоням, очевидно, в поиске пищи, а одного из героев ролика даже «пробуют на вкус», цапнув за ногу. Рыбаки постоянно смеются, но со временем смех становится все более нервным: медведи то и дело пытаются примериться к ним, а за одним и вовсе пускаются в короткую погоню. Пока одни сомневаются, что медведей надо прикармливать, другие кормят их конфетами. В какой-то момент конфеты кончаются, один из медведей встает на задние лапы и даже ударяет мужчину. Впрочем, заметно, что пока молодые звери и сами побаиваются ажиотажа вокруг них. «Жрать-то хочется! Рыбы-то нету!» – объясняет свою сердобольность голос за кадром.

– Мы обратились к охотоведам. Они сказали, что медведи уйдут в начале сентября, когда рыба станет подниматься вверх по реке. А нам посоветовали не прикармливать зверей и стараться отпугивать их громкими звуками. Кроме этого сказали, чтобы мы позвонили им еще раз, если бурые станут нападать, – говорит один из авторов видео.

Владимир заметил, что животные не предпринимают никаких попыток атаковать человека. Но при этом опасность грозит самим зверям. В начале августа, по словам Владимира, началась выдача лицензий на отстрел медведей, а охотники далеко ходить не станут. Рано или поздно они с большой вероятностью обратят внимание на этих животных, когда те снова выйдут порыбачить.