В Долинском районе медведь порыбачил рядом с людьми

Рыбаки в Долинском районе накануне наблюдали редкое зрелище – интересное и в то же время опасное. В распоряжении редакции ASTV.RU оказался ролик, где вместе с людьми рыбу ловят медведи. Утверждается, что видео снято на нерестовой реке Бахуре там, где она впадает в Охотское море.

На берегу стоят несколько людей. В считанных метрах от них своими делами занимаются медведи – один просто лежит на песке, а другой ищет в воде добычу. В какой-то момент это ему удается – поймав рыбину, он возвращается с уловом на сушу. При этом ни стоящие рядом люди, ни животные, судя по видео, никак не реагируют на необычное соседство друг с другом.