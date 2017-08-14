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В Долинском районе медведь порыбачил рядом с людьми

В Долинском районе медведь порыбачил рядом с людьми

Случай произошел на реке Бахуре

Рыбаки в Долинском районе накануне наблюдали редкое зрелище – интересное и в то же время опасное. В распоряжении редакции ASTV.RU оказался ролик, где вместе с людьми рыбу ловят медведи. Утверждается, что видео снято на нерестовой реке Бахуре там, где она впадает в Охотское море.

На берегу стоят несколько людей. В считанных метрах от них своими делами занимаются медведи – один просто лежит на песке, а другой ищет в воде добычу. В какой-то момент это ему удается – поймав рыбину, он возвращается с уловом на сушу. При этом ни стоящие рядом люди, ни животные, судя по видео, никак не реагируют на необычное соседство друг с другом.

Автор: Евгений Кузьминов, сегодня, в 13:15 +10
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Место
БахураДолинский район
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 13:26
Это нормально...
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+9
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 13:30
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+4
Mopsik
Написано сегодня, в 13:35 Отредактированно сегодня, в 13:35
обалдеть
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+4
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 13:36
Это люди порыбачили рядом с медведем ...
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+14
Online
924188 Online
Написано сегодня, в 13:41
Netu_nika, во во.
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+1
artic
Написано сегодня, в 13:44
Забавно! И никто никому не мешает...
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+6
Игорь Викторович
Написано сегодня, в 13:45
Вертикальная съёмка - супер новый стиль, для людей в вертикальным расположением глаз. Горе операторы - включите мозг.
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+4
S.V.
Написано сегодня, в 13:45
да видать договорняк был...берег то поделен...Осадчий всех потеснил,даже медведи ушли с юга...а тут делать нечего-пришлось договариваться...
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+2
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 13:47
и не боятся же друг друга...ни хозяева (медведи) ,ни гости (люди)
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+4
Breaking87
Написано сегодня, в 14:10
они походу потом все вместе уху на костре варили, да под гитару песни пели на берегу
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+4
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 14:28
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+1
KsuKsu
Написано сегодня, в 14:41
А потом вместе выпивали за удачную рыбалку
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+4
Online
Elizabeth Online
Написано сегодня, в 16:46
Ну вот и что эти мишки тоже опасны для людей?! Такое чувство,что не трогая медведя,он и внимания не обратит на человека! Со стороны очень красивое соседство!
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