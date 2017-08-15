Иркутские архитекторы предлагают сделать пешеходным один из участков улицы Невельской

Проект организации пешеходной зоны на улице Невельской на участке от пр. Мира до ул. Комсомольской представил мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину генеральный директор ООО «Перспектива плюс» архитектор Игорь Козак.

Как сообщают в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, Игорь Козак - председатель правления Иркутской региональной организации Союза архитекторов России. Компания, которую он возглавляет, имеет большой опыт работы: является проектировщиком крупных жилых микрорайонов в Иркутске «Союз» и «Озерный», участвовала в конкурсе проектов набережной Комсомольска-на-Амуре. В Сахалинской области проектировала школу в Холмске, жилые дома в Невельске.

В Южно-Сахалинске в районе ул. Невельской по их проекту строится жилой комплекс «Адмирал», и Игорь Козак довольно часто бывает в нашем городе. В один из визитов и возникла идея создать в Южно-Сахалинске новый формат этой улицы - пешеходный. Это, по мнению проектировщика, позволит организовать интересный с точки зрения архитектуры объект и одновременно удобную для жителей всех близлежащих дворов улицу для пеших прогулок с зонами отдыха и детскими площадками. По замыслу архитектора, она должна иметь историческую составляющую. Так, планируется, что здесь будут расположены информационные стенды со сведениями об адмирале Невельском, в честь которого назван город Невельск и другие географические объекты.

Мэр Сергей Надсадин поблагодарил Игоря Козака за инициативу и идею. Однако, как заявил градоначальник, проект без широкого обсуждения с жителями приниматься не будет. Сначала его обсудят в департаменте градостроительства и архитектуры, а затем вынесут на представление южносахалинцам на различных площадках: круглых столах, интернет-опросах и личных встречах мэра с горожанами.