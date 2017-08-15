новости
новости
Регистрация
Иркутские архитекторы предлагают сделать пешеходным один из участков улицы Невельской

Иркутские архитекторы предлагают сделать пешеходным один из участков улицы Невельской

Там будут расположены информационные стенды со сведениями об адмирале

Проект организации пешеходной зоны на улице Невельской на участке от пр. Мира до ул. Комсомольской представил мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину генеральный директор ООО «Перспектива плюс» архитектор Игорь Козак.

Как сообщают в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, Игорь Козак - председатель правления Иркутской региональной организации Союза архитекторов России. Компания, которую он возглавляет, имеет большой опыт работы: является проектировщиком крупных жилых микрорайонов в Иркутске «Союз» и «Озерный», участвовала в конкурсе проектов набережной Комсомольска-на-Амуре. В Сахалинской области проектировала школу в Холмске, жилые дома в Невельске.

В Южно-Сахалинске в районе ул. Невельской по их проекту строится жилой комплекс «Адмирал», и Игорь Козак довольно часто бывает в нашем городе. В один из визитов и возникла идея создать в Южно-Сахалинске новый формат этой улицы - пешеходный. Это, по мнению проектировщика, позволит организовать интересный с точки зрения архитектуры объект и одновременно удобную для жителей всех близлежащих дворов улицу для пеших прогулок с зонами отдыха и детскими площадками. По замыслу архитектора, она должна иметь историческую составляющую. Так, планируется, что здесь будут расположены информационные стенды со сведениями об адмирале Невельском, в честь которого назван город Невельск и другие географические объекты.

Мэр Сергей Надсадин поблагодарил Игоря Козака за инициативу и идею. Однако, как заявил градоначальник, проект без широкого обсуждения с жителями приниматься не будет. Сначала его обсудят в департаменте градостроительства и архитектуры, а затем вынесут на представление южносахалинцам на различных площадках: круглых столах, интернет-опросах и личных встречах мэра с горожанами.   

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:28 0
Другие статьи по темам
Место
Южно-Сахалинск
Прочее
дорогиблагоустройство
Популярное на ASTV
Следы истязаний обнаружены на теле погибшего на Курилах солдата
Следы истязаний обнаружены на теле погибшего на Курилах солдата
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина
В Долинском районе медведь порыбачил рядом с людьми
В Долинском районе медведь порыбачил рядом с людьми
Молодого сахалинца пырнули ножом в центре Южно-Сахалинска
Молодого сахалинца пырнули ножом в центре Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
aurika_1 Online
Написано сегодня, в 17:46
Стесняюсь спросить, а люди, живущие на улице Невельского в том же самом Адмирале на машинах не ездят? Там есть дворы из которых невозможно напрямую выехать на Сахалинскую, об этом гении не подумали?
Ответить
0
MASHUTA
Написано сегодня, в 18:04
Ой Иркутск и ул.Невельского рядом,тут,за углом...Там лучше знают как сделать наш город лучше...Пипец..... Опять отмывание денег нашей верхушки............
Ответить
+1
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 18:11
Просто они денег хотят. Видимо в Иркутске заняться больше нечем. Южный город специфический, прежде чем что-то здесь предлагать, нужно вникнуть в суть проблем, а не выдумывать идеи "В один из визитов", поковырявшись в носу!
Ответить
0
Reader
Написано сегодня, в 19:23
Кто мне объяснит, когда улица имени Геннадия Невельского стала называться непонятно как? В честь города Невельск? Какой, извините, дебилоид, переиминовывает названия? УкрАинская стала украИнской, подорожка, стала подорожной, Репина превратилась в транзитную, Холмское шоссе стало холмской. Тогда давайте Чехова в чеховскую, пуркаева в пуркаевскую, поповича в....
Ответить
+3
IrinaBrik
Написано сегодня, в 19:45
Гнать этих господ архитекторов взашей из нашего города.Страшнее здания комплекса "Адмирал " у нас просто НЕТ !!!!
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Медведи-рыбаки из Долинского района живут среди людей уже месяц
Медведи-рыбаки из Долинского района живут среди людей уже месяц
Сахалинский губернатор Олег Кожемяко нарисовал на асфальте триколор
Сахалинский губернатор Олег Кожемяко нарисовал на асфальте триколор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru