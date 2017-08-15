Иркутские архитекторы предлагают сделать пешеходным один из участков улицы Невельской
Там будут расположены информационные стенды со сведениями об адмирале
Проект организации пешеходной зоны на улице Невельской на участке от пр. Мира до ул. Комсомольской представил мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину генеральный директор ООО «Перспектива плюс» архитектор Игорь Козак.
Как сообщают в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска, Игорь Козак - председатель правления Иркутской региональной организации Союза архитекторов России. Компания, которую он возглавляет, имеет большой опыт работы: является проектировщиком крупных жилых микрорайонов в Иркутске «Союз» и «Озерный», участвовала в конкурсе проектов набережной Комсомольска-на-Амуре. В Сахалинской области проектировала школу в Холмске, жилые дома в Невельске.
В Южно-Сахалинске в районе ул. Невельской по их проекту строится жилой комплекс «Адмирал», и Игорь Козак довольно часто бывает в нашем городе. В один из визитов и возникла идея создать в Южно-Сахалинске новый формат этой улицы - пешеходный. Это, по мнению проектировщика, позволит организовать интересный с точки зрения архитектуры объект и одновременно удобную для жителей всех близлежащих дворов улицу для пеших прогулок с зонами отдыха и детскими площадками. По замыслу архитектора, она должна иметь историческую составляющую. Так, планируется, что здесь будут расположены информационные стенды со сведениями об адмирале Невельском, в честь которого назван город Невельск и другие географические объекты.
Мэр Сергей Надсадин поблагодарил Игоря Козака за инициативу и идею. Однако, как заявил градоначальник, проект без широкого обсуждения с жителями приниматься не будет. Сначала его обсудят в департаменте градостроительства и архитектуры, а затем вынесут на представление южносахалинцам на различных площадках: круглых столах, интернет-опросах и личных встречах мэра с горожанами.