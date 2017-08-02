Опрос на ASTV.RU: нужно ли запрещать продажу алкоголя 9 мая

Власти Сахалинской области пока не определились, как поступить с идеей запрета продажи алкоголя в День Победы, 9 мая. Как сообщал ASTV.RU, министерство торговли проводило опрос среди жителей. Большая часть высказались за ограничения, но при этом общее число опрошенных вышло меньше сотни. ASTV.RU запускает свой опрос на эту тему – возможно, его результаты позволят принять окончательное решение.

«Вы за запрет продажи пива и другого алкоголя в День Победы 9 мая?» – так звучит вопрос. Инициатором этой идеи стало движение «Трезвая Россия», оно направило предложение в сахалинское правительство. В прошедшем ранее официальном опросе мнения почти разделились: на 45 «противников» алкоголя пришлось 38 «сторонников».

Вы за запрет продажи пива и другого алкоголя в День Победы 9 мая?

Сейчас в Сахалинской области запрещена розничная торговля спиртными напитками и пивом в дни последних звонков в мае, 1 и 27 июня, 8 июля и 1 сентября.