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Опрос на ASTV.RU: нужно ли запрещать продажу алкоголя 9 мая

Опрос на ASTV.RU: нужно ли запрещать продажу алкоголя 9 мая

С такой идеей в областное правительство вышло общество трезвенников

Власти Сахалинской области пока не определились, как поступить с идеей запрета продажи алкоголя в День Победы, 9 мая. Как сообщал ASTV.RU, министерство торговли проводило опрос среди жителей. Большая часть высказались за ограничения, но при этом общее число опрошенных вышло меньше сотни. ASTV.RU запускает свой опрос на эту тему – возможно, его результаты позволят принять окончательное решение.

«Вы за запрет продажи пива и другого алкоголя в День Победы 9 мая?» – так звучит вопрос. Инициатором этой идеи стало движение «Трезвая Россия», оно направило предложение в сахалинское правительство. В прошедшем ранее официальном опросе мнения почти разделились: на 45 «противников» алкоголя пришлось 38 «сторонников».

Сейчас в Сахалинской области запрещена розничная торговля спиртными напитками и пивом в дни последних звонков в мае, 1 и 27 июня, 8 июля и 1 сентября.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:34 +1
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Комментарии
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 13:38
слово Пить- это нажраться в хлам.
а выпить или пригубить : можно.
но в этот день запретить продажу алкоголя.
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:00
(князь) Вельзевул, да смысл запрета? Это идиотизм! Мало запрещали, что ли? Ни к чему хорошему запреты не приводят. Кому надо - запасаются и гульбанят пуще прежнего.
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+12
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 14:08
НюНик_просто_Анна, да пусть.но только дома.. а то же , повылазеют к вечеру зомби.
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:11
(князь) Вельзевул, так они и так повылезают, запретить продажу или нет: заранее закупятся, да еще и побольше. Так, глядишь, к 23 у них закончится, а если знать будут, что не продают, они за день закупят, как на неделю.
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+2
Еще 5 комментариев
Karu
Написано сегодня, в 13:42
- А давайте бросим пить!
- Отличный тост!
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0
Online
MiSHGUN Online
Написано сегодня, в 13:59
Как всегда...У правительства только две инициативы : "запретить" и "граждане должны оплачивать самостоятельно"
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+2
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 14:08
Кто не хочет, тот не пьёт. А кто хочет, тот и среди ночи, несмотря на запреты и препятствия нажрется.
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+7
Andrey2017
Написано сегодня, в 14:13
Получится примерно так:
За несколько дней любители выпить начнут затариваться. Чтобы не остаться без пойла в праздник и хватило всем, брать будут с запасом. В итоге как всегда- выпьют больше своей нормы.
А если без запрета, то он может и не пойдёт в магазин за выпивкой, так как путь до холодильника всегда ближе, чем до ближайшего магазина.
Вывод простой- от запретов выигрывают только продавцы!
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+8
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 15:09
Andrey2017, жаль, что столь очевидный аргумент в упор не замечают радетели за трезвость.
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 14:15
В народе говорят: "Свинья грязь всегда найдет"....

Зачем запрещать?
Запрет - очередная ДУРЬ, пАнимаешь....


А давайте всё запретим, даже в туалет ходить....
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+2
SonyI
Написано сегодня, в 14:26
MARBLE, Туалет...это фигня! Зреет запрет на "дышать"!))
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+2
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 14:48
SonyI, Во, во и это тоже
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0
SonyI
Написано сегодня, в 14:17
Обществу "трезвенников-язвенников"...видимо больше нечем заняться! Прицепились к 9 мая! Кто бухает, тот бухает невзирая на даты!
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+3
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 14:23
потом новый год затронут, ну а после финалочка, запрет на продажу в будние дни
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+1
Обезьян_В_кедахЪ
Написано сегодня, в 14:48
Надо общество "ПЬЯНАЯ РОССИЯ" создавать и тоже предложения в правительство направлять
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0
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 15:07
дык у нас же запрещено быть бухим в свете, а у себя дома - че хочу то и ворочу
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0
Online
ЭмДжей Online
Написано сегодня, в 15:11
Все взрослые люди, не хотят - пусть не пьют. Кому надо, хоть запрещай хоть не запрещай,ну купят не 9 мая,купят 8 побольше,и что?Какая разница
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0
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 15:24
Вот пусть "Трезвая Россия" и не пьёт, кто им запрещает?
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+1
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