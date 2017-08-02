Опрос на ASTV.RU: нужно ли запрещать продажу алкоголя 9 мая
С такой идеей в областное правительство вышло общество трезвенников
Власти Сахалинской области пока не определились, как поступить с идеей запрета продажи алкоголя в День Победы, 9 мая. Как сообщал ASTV.RU, министерство торговли проводило опрос среди жителей. Большая часть высказались за ограничения, но при этом общее число опрошенных вышло меньше сотни. ASTV.RU запускает свой опрос на эту тему – возможно, его результаты позволят принять окончательное решение.
«Вы за запрет продажи пива и другого алкоголя в День Победы 9 мая?» – так звучит вопрос. Инициатором этой идеи стало движение «Трезвая Россия», оно направило предложение в сахалинское правительство. В прошедшем ранее официальном опросе мнения почти разделились: на 45 «противников» алкоголя пришлось 38 «сторонников».
а выпить или пригубить : можно.
но в этот день запретить продажу алкоголя.
- Отличный тост!
За несколько дней любители выпить начнут затариваться. Чтобы не остаться без пойла в праздник и хватило всем, брать будут с запасом. В итоге как всегда- выпьют больше своей нормы.
А если без запрета, то он может и не пойдёт в магазин за выпивкой, так как путь до холодильника всегда ближе, чем до ближайшего магазина.
Вывод простой- от запретов выигрывают только продавцы!
Зачем запрещать?
Запрет - очередная ДУРЬ, пАнимаешь....
А давайте всё запретим, даже в туалет ходить....