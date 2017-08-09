Жителю Корсакова грозит срок за продажу поддельных телефонов

Он сбывал их по низкой цене якобы для оплаты кредита

Житель Корсакова продавал поддельные телефоны известных марок под видом настоящих. Он привозил их с материка, а в качестве одного из доказательств подлинности показывал поддельные чеки.

23-летнего мужчину задержали сотрудники уголовного розыска в Южно-Сахалинске. Установлено, что подозреваемый приобрел на материке несколько недорогих несертифицированных телефонов, подделанных под популярные брендовые марки. К ним же злоумышленник раздобыл и подложные чеки.

Затем предполагаемый мошенник находил граждан, которым сообщал, что ему якобы срочно нужны деньги для оплаты кредита, поэтому он готов отдать свой дорогостоящий фирменный телефон за символическую цену. В качестве доказательства, что аппарат настоящий, злоумышленник показывал поддельные чеки о покупке. В скором времени покупатель понимал, что приобрел подделку, но ни контактов, ни имени продавца не знал.

Полицейские задержали злоумышленника, когда он продавал очередной поддельный телефон 36-летнему гражданину за 5 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ – мошенничество, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.