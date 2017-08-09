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Жителю Корсакова грозит срок за продажу поддельных телефонов

Жителю Корсакова грозит срок за продажу поддельных телефонов

Он сбывал их по низкой цене якобы для оплаты кредита

Житель Корсакова продавал поддельные телефоны известных марок под видом настоящих. Он привозил их с материка, а в качестве одного из доказательств подлинности показывал поддельные чеки.

23-летнего мужчину задержали сотрудники уголовного розыска в Южно-Сахалинске. Установлено, что подозреваемый приобрел на материке несколько недорогих несертифицированных телефонов, подделанных под популярные брендовые марки. К ним же злоумышленник раздобыл и подложные чеки.

Затем предполагаемый мошенник находил граждан, которым сообщал, что ему якобы срочно нужны деньги для оплаты кредита, поэтому он готов отдать свой дорогостоящий фирменный телефон за символическую цену. В качестве доказательства, что аппарат настоящий, злоумышленник показывал поддельные чеки о покупке. В скором времени покупатель понимал, что приобрел подделку, но ни контактов, ни имени продавца не знал.

Полицейские задержали злоумышленника, когда он продавал очередной поддельный телефон 36-летнему гражданину за 5 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ – мошенничество, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:02 +2
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:13
Бизнесу, пАнимаешь, кислород перекрыли.....
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+2
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 13:16
вспомнился текст песни БАСТА - кинуть ..ха, да простят меня модераторы
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0
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 13:20
На материке уже давно по этой схеме разводят народ. Видимо наш местный дурачок решил по той же схеме сказочно разбогатеть.
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0
Мария Кожемяко
Написано сегодня, в 13:22
А в чем мошенничество? Он же не продавал их за реальную стоимость, а покупая за копейки телефон покупатель должен понимать что это неоригинал, какой дурак станет продавать новый телефон стоющий 30000р за 5-10 тыс рублей? Даже если ему срочно нужны деньги, кстати самая ходовая отмазка при продаже любых некачественных, сломанных и потдельных товаров, в том числе и автомобилей!
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+2
evgenytolich
Написано сегодня, в 13:24
Никогда не покупайте с рук телефоны и инструменты, это лохотрон! Недавно у моего знакомого сосед купил с рук болгарку, когда попытались оной поработать она тут же сломалась. Вскрытие в мастерской показало что внутри все шестерни пластмассовые!
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+1
evgenytolich
Написано сегодня, в 13:31
Совет один, посылайте этих продавцов в дальнее пешее эротическое путешествие!
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+2
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 13:40
а что за бренд такой?
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0
SonyI
Написано сегодня, в 14:38
(князь) Вельзевул, Бренд называется "Надкусил")))
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0
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 14:42
SonyI,
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0
lakostochka
Написано сегодня, в 14:55
Вряд ли айфон за 5000 продали бы, даже если кредит платить надо!!! А тех, кто покупает - не жалко! Бесплатный сыр только в мышеловке бывает! Всё норовят хорошую вещь за копейки взять, а то и вовсе за бесплатно....
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+1
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 15:07
мда, тут еще надо прицепом сажать тех кто повелся на такой развод, пусть житейской мудрости чутка черпнут
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0
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