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Южносахалинцы составили «гоп-карту» города

Южносахалинцы составили «гоп-карту» города

Самым опасным районом жители областного центра посчитали Владимировку

Интернет-флешмоб по составлению «гоп-карт» городов подхватили южносахалинцы. На карте указаны районы, в которых, по мнению составителей, ощущение безопасности выглядит по-разному.

Так, центр города, Новая Деревня, Хомутово и поселок Зима были отмечены как самые безопасные места.

Окрестности Эдема и микрорайонов между Пуркаева и Инженерной более-менее безопасны, но гулять по ним ночью не рекомендуется, сочли авторы.

При этом с Украинской почти на всем ее протяжении у горожан связаны не самые лучшие впечатления – она вся отмечена более темным тоном, чем окружающие территории.

Село Дальнее, Новоалександровск, Луговое и район, прозванные в народе Шанхаем, получили по четыре из пяти «гопников». Самой опасной территорией южносахалинцы посчитали Владимировку.

Мода на «гоп-карты» разных городов возникла в последние месяцы. Российские города силами энтузиастов один за другим получают такие «путеводители», составленные с известной долей юмора. Районы окрашены в разные тоновые цвета, обозначающие степень опасности или безопасности нахождения в них.

Так, опубликованы карты Благовещенска, Саратова, Волгограда, Кемерова, Ставрополя и других крупных городов. В комментариях к таким картам сходятся жители разных районов, большинство из которых не согласны с оценкой своей территории.

Как отмечается, многие карты скорее отражают стереотипы, возникшие вокруг разных территорий еще в 1990-е годы, чем текущую ситуацию. Сейчас даже относительно опасные районы в целом спокойнее, чем был любой из благополучных в прежние времена.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 16:24 +5
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Комментарии
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 16:28
норм. карта...
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+1
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 16:30
дальнее. прям в точку
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+1
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Reader Online
Написано сегодня, в 16:41
(князь) Вельзевул, и что там страшного произошло и когда?
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+2
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 16:44
Reader, да постоянно. что0то происходит
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+1
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Reader Online
Написано сегодня, в 16:45
(князь) Вельзевул, Живу там, ниче не замечал
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+4
Еще 4 комментария
Bokassa
Написано сегодня, в 16:33
а ПСО и иные конторы битком набитые выходцами из 90-х???
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+2
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lvista Online
Написано сегодня, в 16:43
Прикольно
.
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+4
Malinka17
Написано сегодня, в 16:49
Неправда неправдинская про Луговое...
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+2
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 16:54
Malinka17, надо в красную зону переместить?
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+3
Malinka17
Написано сегодня, в 17:05
Netu_nika, зелёненькую))
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+2
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 17:08
Malinka17, да что вы говорите) уж очень я сомневаюсь в зеленом цвете вашего района)
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+2
Еще 2 комментария
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 16:50
ух ты, я гопник оказывается
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+3
crazydriver144
Написано сегодня, в 17:01
а где номера телефонов "ответственных" и ссылки на их страницы в соц.сетях?
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+2
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 17:07
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+1
фeрм
Написано сегодня, в 17:07
в этих районах семки хорошо подаются значит
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+4
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 17:32
фeрм, и спортивные костюмы
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0
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Warg88 Online
Написано сегодня, в 17:12
Почему Шанхай безопаснее Владимировки? Луговое белое -это признак того, что там никто не живет и зона отчуждения? Чушь, а не карта.
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0
Yuzhanka
Написано сегодня, в 17:21 Отредактированно сегодня, в 17:22
Фигня все это,ночью везде страшно выходить,даже в центре, да и Зиму зря здесь приплели,там охрана круглосуточная, а про Владимировку вообще умереть-не встать, белым днем тоже не выходить чтоль? Живут там люди себе спокойненько, да и дачники в том числе
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0
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KatrinMur Online
Написано сегодня, в 17:40
Yuzhanka, не воспринимайте всерьёз, отнеситесь с юмором
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0
senchick
Написано сегодня, в 17:27
А "вторяки" не чай
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0
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:29
Забавная статистика. А если в целом по острову, то как обстоят дела? Чует мое сердце, что Холмск впереди планеты всей. Чаще всего упоминается в новостях)
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+1
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Diego Online
Написано сегодня, в 17:46
Дальнее -район возможно сам по себе не плохой, но... контингент очень разношерстный, полицейские , врачи , учителя которые получили квартиры и простые граждане которые сами купили кв, с ними все понятно и впринципе притензий то не каких нет, если только люди сами по себе не свиньи и не гадят там где живут, но есть еще переселенцы из аварийного жилья из которых большая часть граждан не особо благополучные, делайте выводы.
Честно, мое мнение такое, что не далек тот день и час, что какой не будь товарищЬ не приученный к газу, во время застолья или опохмела, решит закурить открыв газ и начнет искать спички, и тогда произойдет страшное, что пострадают нормальные и адекватные люди. Рейды гаишников каждые выходные, когда стоят перед вьездом в само дальнее и в самом дальнем, тоже ведь не просто так.
Владимировка,-там либо одинокие старики доживают , либо кто живет давно , на своих участках строят новые дома и живут спокойно.
Хомутово-возможно был спокойным , до тех пор пока не открыли военный городок, ну мне так кажется.
Зима- там все за высокими заборами с камерами, убьют и закапают на собственном участке за высоким забором либо вторй вариант ,собьют тебя какие нибудь пьяные мажоры и так же закапают, так что все относительно и спорно.
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Diego Online
Написано сегодня, в 17:47
ничесе выдал!
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Diego Online
Написано сегодня, в 17:52
ах да центор, район ленина - поповича, еще до принятия закона о запрете продаже алкоголя в ночное время, друг получил люлей возле входа в DNS на ленина, время было начало 2 ночи, итог черпно мозговая, и не сколько ножевых, центр
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