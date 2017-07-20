Южносахалинцы составили «гоп-карту» города

Интернет-флешмоб по составлению «гоп-карт» городов подхватили южносахалинцы. На карте указаны районы, в которых, по мнению составителей, ощущение безопасности выглядит по-разному.

Так, центр города, Новая Деревня, Хомутово и поселок Зима были отмечены как самые безопасные места.

Окрестности Эдема и микрорайонов между Пуркаева и Инженерной более-менее безопасны, но гулять по ним ночью не рекомендуется, сочли авторы.

При этом с Украинской почти на всем ее протяжении у горожан связаны не самые лучшие впечатления – она вся отмечена более темным тоном, чем окружающие территории.

Село Дальнее, Новоалександровск, Луговое и район, прозванные в народе Шанхаем, получили по четыре из пяти «гопников». Самой опасной территорией южносахалинцы посчитали Владимировку.

Мода на «гоп-карты» разных городов возникла в последние месяцы. Российские города силами энтузиастов один за другим получают такие «путеводители», составленные с известной долей юмора. Районы окрашены в разные тоновые цвета, обозначающие степень опасности или безопасности нахождения в них.

Так, опубликованы карты Благовещенска, Саратова, Волгограда, Кемерова, Ставрополя и других крупных городов. В комментариях к таким картам сходятся жители разных районов, большинство из которых не согласны с оценкой своей территории.

Как отмечается, многие карты скорее отражают стереотипы, возникшие вокруг разных территорий еще в 1990-е годы, чем текущую ситуацию. Сейчас даже относительно опасные районы в целом спокойнее, чем был любой из благополучных в прежние времена.