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Концерт ансамбля народных инструментов «Эссе-Квинтет» пройдет в Южно-Сахалинске

Концерт ансамбля народных инструментов «Эссе-Квинтет» пройдет в Южно-Сахалинске

Выступление запланировано в рамках Дней Санкт-Петербурга

Концерт ансамбля народных инструментов «Эссе-Квинтет» состоится в ККЗ «Октябрь» 24 августа в рамках Дней Санкт-Петербурга в городе Южно-Сахалинске.

«Эссе-Квинтет» – яркий, виртуозный и самый титулованный молодой ансамбль народных инструментов России. Он был создан 10 лет назад в Санкт-Петербурге.

Как сообщают Сахалинской филармонии, участники музыкального коллектива являются признанными в мире виртуозами ансамблевой игры. Коллектив одержал ряд впечатляющих побед на самых престижных мировых конкурсах исполнительского мастерства, проводившихся в России, Италии, Швеции, Франции и Германии. Ансамбль «Эссе-Квинтет» является лауреатом I премии девяти международных конкурсов, пятикратным обладателем Премии Гран-При, Чемпионом Мира (CIAIMC — UNESCO) в номинации «EnsembleMusic», лауреатом Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга.

C 2011 «Эссе-Квинтет» с гордостью представляет Российскую культуру на различных мероприятиях в России и за рубежом: в Италии, Германии, Чехии, Канаде, Греции, Китае, Эстонии, Литве, Финляндии, Австрии, Польше, Франции, ЮАР. Коллектив выступал на открытии Юбилейной сессии Мирового Общественного Форума «Диалог цивилизаций», участвовал в ХХ международном фестивале «LesTonnerrerdeBest» во Франции, в музыкальных фестивалях Европы, Азии и Америки, был участником Дней русской культуры в Китае и Финляндии, а также XVII международного фестиваля «Музыкальный Олимп» – уникального форума молодых музыкантов. В июне 2015 года был приглашен на празднование Дня России, вместе с солистом Иваном Ожогиным выступив с большим праздничным концертом на сцене Русского дома в Берлине. Музыканты регулярно участвуют во многих праздничных мероприятиях, проходящих на центральных концертных площадках Санкт-Петербурга. С 2016 года ансамбль является коллективом Петербург-Концерта.

Вход по бесплатным пригласительным билетам: их можно получить в кассе Сахалинской филармонии.

Тел. кассы (4242) 304–104. Адрес: ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:18 +2
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Комментарии
Malinka17
Написано сегодня, в 16:51 Отредактированно сегодня, в 16:52
Балуете вы нас , мои любимые филармонийцы))))
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