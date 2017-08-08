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СМИ: Япония и РФ изучают вопрос организации туристических круизов вблизи южных Курил

СМИ: Япония и РФ изучают вопрос организации туристических круизов вблизи южных Курил

Предполагается, что туристическое судно будет отправляться из порта Нэмуро на острове Хоккайдо и возвращаться туда в тот же день

Япония и Россия изучают возможность организации туристических круизов в акватории южных Курил в рамках совместной экономической деятельности на островах. Как сообщило во вторник агентство Kyodoсо ссылкой на дипломатические источники, такой вариант может быть более простым в реализации.

Решение о важности начала консультаций по совместной экономической деятельности на указанных островах было принято в декабре прошлого года во время визита президента России Владимира Путина в Японию. Переговорный процесс на этот счет уже запущен, очередные консультации пройдут в Москве 17 августа. Как ожидается, в них примут участие заместители глав МИД двух стран Игорь Моргулов и Такэо Акиба.

Как пишет ТАСС, ранее стороны уже обменялись пакетами предложений по реализации тех или иных проектов, а в конце июня - начале июля острова посетила японская делегация, в состав которой вошли представители правительства и деловых кругов, для изучения перспектив совместной деятельности.

Однако, как отмечает Kyodo, обе стороны "остаются далеки в своих позициях относительно суверенитета над островами" и им предстоит "разработать способы осуществления совместной деятельности таким образом, чтобы не поднимать юридических проблем". Москва считает, что ее необходимо осуществлять в соответствии с российским законодательством, в то время как Токио настаивает на создании "специальной системы" на этих территориях.

Вариант с организацией круизов, во время которых туристам не придется высаживаться на сушу, источники агентства назвали более легко реализуемым. По плану предполагается, что туристическое судно будет отправляться из порта Нэмуро на острове Хоккайдо и возвращаться туда в тот же день. Однако источники Kyodo предполагают, что в ходе обсуждения могут возникнуть и сложности, поскольку во время поездки суда будут заходить в территориальные воды России. В связи с этим могут встать вопросы проведения соответствующих въездных процедур и обложения налогами доходов от такой экономической деятельности.
 

сегодня, в 17:04 0
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