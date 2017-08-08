Отключения света в Южно-Сахалинске затронули больше районов, чем сообщали

Отключения электроэнергии и воды в областном центре охватили больше районов, чем было объявлено. В распространенной накануне среди жителей информации данные от «Сахалинэнерго» и городской администрации разнились. Как оказалось, существует как минимум три разных списка.

Работы на высоковольтной ЛЭП запланировали на сегодня (15 августа) и 17 августа с 8 до 18 часов. При этом в списках, опубликованных на сайте администрации Южно-Сахалинска, оказались не указаны 7-й, 20-й микрорайоны и 1-й укрупненный квартал. Фактически же в них тоже отключили электричество.

Журналист ASTV.RU связался с «Сахалинэнерго». В компании подтвердили, что работы затронули и эти районы. При этом и у энергетиков есть минимум два разных перечня территорий, где прошли отключения. Так, в информационном сообщении на сайте организации список полнее, чем у городских служб. Однако по телефону автоответчик «Сахалинэнерго» сообщает еще более подробные сведения: дополнительно называется отсутствовавший в других источниках 6-й микрорайон.

В пресс-службе «Сахалинэнерго» сообщили, что полная информация была разослана еще 3 августа. При этом в городской администрации уточнили, что данные оперативно обновлялись и, вероятно, поэтому список оказался неполным.

ASTV.RU публикует полный список районов, в которых сегодня с утра идут работы: