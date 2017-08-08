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Отключения света в Южно-Сахалинске затронули больше районов, чем сообщали

Отключения света в Южно-Сахалинске затронули больше районов, чем сообщали

Разные службы дают разную информацию

Отключения электроэнергии и воды в областном центре охватили больше районов, чем было объявлено. В распространенной накануне среди жителей информации данные от «Сахалинэнерго» и городской администрации разнились. Как оказалось, существует как минимум три разных списка.

Работы на высоковольтной ЛЭП запланировали на сегодня (15 августа) и 17 августа с 8 до 18 часов. При этом в списках, опубликованных на сайте администрации Южно-Сахалинска, оказались не указаны 7-й, 20-й микрорайоны и 1-й укрупненный квартал. Фактически же в них тоже отключили электричество.

Журналист ASTV.RU связался с «Сахалинэнерго». В компании подтвердили, что работы затронули и эти районы. При этом и у энергетиков есть минимум два разных перечня территорий, где прошли отключения. Так, в информационном сообщении на сайте организации список полнее, чем у городских служб. Однако по телефону автоответчик «Сахалинэнерго» сообщает еще более подробные сведения: дополнительно называется отсутствовавший в других источниках 6-й микрорайон.

В пресс-службе «Сахалинэнерго» сообщили, что полная информация была разослана еще 3 августа. При этом в городской администрации уточнили, что данные оперативно обновлялись и, вероятно, поэтому список оказался неполным.

ASTV.RU публикует полный список районов, в которых сегодня с утра идут работы:

  • 1-й микрорайон;
  • 2-й микрорайон;
  • 3-й микрорайон;
  • 4-й микрорайон;
  • 5-й микрорайон;
  • 6-й микрорайон;
  • 7-й микрорайон;
  • 17-й микрорайон;
  • 18-й микрорайон;
  • 19-й микрорайон;
  • 19А микрорайон;
  • 20-й микрорайон;
  • 1-й и 2-й укрупненные районы;
  • Район школы № 9;
  • Район школы № 11;
  • Район ул. Крайней;
  • Район главпочтамта и рынка «Восток»;
  • Район ТЦ «Коралл»;
  • Район остановки «Малыш»;
  • Район гостиницы «Пасифик Плаза»;
  • Район ТЦ «Славянский Базар»;
  • Район ул. Вокзальной;
  • Район магазина «Техник» (ул. Ленина).
Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 12:59 0
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Комментарии
Online
boss2005 Online
Написано сегодня, в 13:14
Ничего удивительного. Все по нашему, по-русски
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+1
mogilesha
Написано сегодня, в 13:14
В 18 микрорайоне тоже нет электроэнергии!!
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0
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 13:20
mogilesha, А вот не фиг выделяться!
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+1
Malinka17
Написано сегодня, в 13:21
Форменная несправедливость.. вокруг нигде нет света, соседей с работы отпустили... И только у нас почему-то есть свет и надо трудиться-трудиться-трудиться
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+3
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 13:59
Malinka17,
невезуха
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+1
Malinka17
Написано сегодня, в 14:25
lvista, беспредел
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+2
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 15:23
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+1
senchick
Написано сегодня, в 17:25
Главное что-бы сделали, а не дурью маялись...
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0
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