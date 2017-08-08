Уличные показы фильмов «Края света» начнутся с двух российских картин

Кадр из фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"

Программу показа фильмов под открытым небом на кинофестивале «Край света» откроют две российских ленты. На площади перед правительством Сахалинской области покажут «Лалай-балалай» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

13-минутный фильм Руслана Братова «Лалай-балалай» получил главный приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр» на открытом российском кинофестивале в Сочи. В фильме снялись звезды российского кино – Александр Баширов, Евгений Сытый, Алексей Вертков. Победа в этом конкурсе часто является своеобразным посвящением в высшую режиссерскую лигу российского кино – его победители через несколько лет, как правило, возвращаются на фестиваль «Кинотавр» с полнометражными фильмами. В разное время в этом конкурсе побеждали такие известные режиссеры как Михаил Сегал («Рассказы»), Бакур Бакурадзе («Шультес», «Охотник»), Дмитрий Мамулия («Другое небо») и многие другие.

Дебютный фильм Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» взял Гран-при на завершившемся 12 августа 2017 года фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге, где прошла его российская премьера. До Выборга фильм Ханта был показан на фестивале в Карловых Варах, где взял главный приз конкурса восточноевропейского кино. В фильме сыграли Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Ольга Лапшина и Ольга Озоллапиня. Сахалинскому зрителю Ольга Озоллапиня знакома по картине Андрея Зайцева «14+», где она играла маму главного героя. Она и представит фильм Александра Ханта на площади в день открытия.

Основной программой фильмов на площади станет программа «Эко.док», посвященная фильмам на экологическую тему. В программе четыре фильма, но сахалинцам особенно будет интересна картина «Да будет свет» Милы Аунг-Твин и Вана Ройко. Она рассказывает о том, как в деревушке на юге Франции группа ученых-энтузиастов из 37 стран мира строит искусственную звезду. Но мало кто знает, что эта идея впервые возникла на Сахалине в 1950-е годы и связана с именем физика Олега Лаврентьева.

Полная программа фильмов 7-го кинофестиваля «Край света» с расписанием будет объявлена 18 августа. Об участниках конкурсной программы ASTV.RU уже сообщал.