В Шахтерске сгорел легковой автомобиль

14 августа в 04:40 диспетчеру Шахтерского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в районе улицы Советской горит легковой автомобиль.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. На тот момент машина горела открытым пламенем.

Возгорание было локализовано в 04.46, а в 04.50 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 3 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.