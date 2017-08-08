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В Шахтерске сгорел легковой автомобиль

В Шахтерске сгорел легковой автомобиль

Пожар произошел на улице Советской

14 августа в 04:40 диспетчеру Шахтерского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что в районе улицы Советской горит легковой автомобиль.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. На тот момент машина горела открытым пламенем. 

Возгорание было локализовано в 04.46, а в 04.50 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 3 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:04 +1
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Комментарии
Варвара Чикишева
Написано сегодня, в 15:56
В пятом часу утра и сама загорелась? Скорее кто то "помог"?
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