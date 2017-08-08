Сахалинская больница приобрела скульптуру за 5,6 миллиона рублей

Фото : РИА "САХАЛИН-КУРИЛЫ"

Изваяние планируют установить на территории нового здания перинатального центра, который готовится к открытию

Приобрести скульптуру за 5,6 миллиона рублей для Сахалинской областной больницы было решением общественной организации, которое поддержали власти, заявил РИА Новости главный врач клиники Александр Бейфус.

"У этого вопроса давняя история, еще четыре года назад идею установки монумента — символа материнства — высказали представительницы регионального отделения "Женщин России" во главе со своим лидером и депутатом областной Думы, ныне ушедшей из жизни, Любовью Шубиной. Это решение общественного движения было поддержано властями Сахалинской области, мы лишь исполняем его", — сказал Бейфус.

Он добавил, что областное министерство культуры тогда провело аукцион на изготовление памятника, который выиграл местный скульптор Владимир Чеботарев. Сам Чеботарев рассказал, что кроме него в конкурсе участвовали художники из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Сибири.

На создание трехметрового глиняного монумента матери с тремя детьми скульптор потратил примерно полгода. Памятник готов к гипсовой формовке, затем его отольют в бронзе.

Скульптуру планируют установить на территории нового здания перинатального центра, который готовится к открытию.