Сахалинская больница приобрела скульптуру за 5,6 миллиона рублей
Изваяние планируют установить на территории нового здания перинатального центра, который готовится к открытию
Приобрести скульптуру за 5,6 миллиона рублей для Сахалинской областной больницы было решением общественной организации, которое поддержали власти, заявил РИА Новости главный врач клиники Александр Бейфус.
"У этого вопроса давняя история, еще четыре года назад идею установки монумента — символа материнства — высказали представительницы регионального отделения "Женщин России" во главе со своим лидером и депутатом областной Думы, ныне ушедшей из жизни, Любовью Шубиной. Это решение общественного движения было поддержано властями Сахалинской области, мы лишь исполняем его", — сказал Бейфус.
Он добавил, что областное министерство культуры тогда провело аукцион на изготовление памятника, который выиграл местный скульптор Владимир Чеботарев. Сам Чеботарев рассказал, что кроме него в конкурсе участвовали художники из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Сибири.
На создание трехметрового глиняного монумента матери с тремя детьми скульптор потратил примерно полгода. Памятник готов к гипсовой формовке, затем его отольют в бронзе.
Скульптуру планируют установить на территории нового здания перинатального центра, который готовится к открытию.
Скульптура уже отлита, лежит на заводе в Подмосковье, но выкупить я её не могу, потому что денег нет, — рассказал Чеботарёв...
будто оттиском и налепил эти счастливые рожи. и за это 5 миллионов...даааа..
осталось только телецентр подсветить!
Для чего эта красота? я более чем уверенна, что включать эту подсветку будут только по праздникам, потом ее обслуживание, ремонт и т.д.
нафига это вот все?
сделали бы гораздо лучше
или в такой покупке есть чей то интерес?
Это не учитывая тот факт, что деньги можно было потратить на иные нужды больницы!
А если кто скажет, что в других местах тоже есть скульптуры посвященные семье, то они вот такие: