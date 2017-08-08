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Сахалинская больница приобрела скульптуру за 5,6 миллиона рублей
Фото : РИА "САХАЛИН-КУРИЛЫ"

Сахалинская больница приобрела скульптуру за 5,6 миллиона рублей

Изваяние планируют установить на территории нового здания перинатального центра, который готовится к открытию

Приобрести скульптуру за 5,6 миллиона рублей для Сахалинской областной больницы было решением общественной организации, которое поддержали власти, заявил РИА Новости главный врач клиники Александр Бейфус.

"У этого вопроса давняя история, еще четыре года назад идею установки монумента — символа материнства — высказали представительницы регионального отделения "Женщин России" во главе со своим лидером и депутатом областной Думы, ныне ушедшей из жизни, Любовью Шубиной. Это решение общественного движения было поддержано властями Сахалинской области, мы лишь исполняем его", — сказал Бейфус.

Он добавил, что областное министерство культуры тогда провело аукцион на изготовление памятника, который выиграл местный скульптор Владимир Чеботарев. Сам Чеботарев рассказал, что кроме него в конкурсе участвовали художники из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Сибири.

На создание трехметрового глиняного монумента матери с тремя детьми скульптор потратил примерно полгода. Памятник готов к гипсовой формовке, затем его отольют в бронзе.

Скульптуру планируют установить на территории нового здания перинатального центра, который готовится к открытию.

 

сегодня, в 09:15 −3
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Комментарии
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 09:17
НУ правильно.В больнице то это была последняя из нерешенных проблем.А что?Все необходимое оборудование закуплено, ремонт сделан
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+19
sergmihaylov
Написано сегодня, в 09:34
jkmu, классика жанра .., чтобы бомжу хорошо выглядеть ему нужны дорогие часы ))
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+8
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 10:15
jkmu, Памятник готов к гипсовой формовке, затем его отольют в бронзе.

Скульптура уже отлита, лежит на заводе в Подмосковье, но выкупить я её не могу, потому что денег нет, — рассказал Чеботарёв...
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+2
Сергей Маслаков
Написано сегодня, в 09:31
А в поликлиниках вечно нет бахил ))))
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+12
lapostal
Написано сегодня, в 09:37
Ну, если если это выиграло, то интересно глянуть на то что проиграло)
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+5
Online
Олеся Коптева Online
Написано сегодня, в 09:40
скульптура за 5 миллионов, где все с одинаковыми лицами.
будто оттиском и налепил эти счастливые рожи. и за это 5 миллионов...даааа..
осталось только телецентр подсветить!
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+5
Online
Nikolaich Online
Написано сегодня, в 11:49
Олеся Коптева, У Чеботарева все скульптуры как с каторги.
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+1
senchick
Написано сегодня, в 12:27
Олеся Коптева, "телецентр" уже подсвечивали месяца два назад... Красиво кстати выглядит ночью с подсветкой...
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+1
Online
Олеся Коптева Online
Написано сегодня, в 12:54
senchick, я живу напротив. спору нет, конечно красиво. но 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!50 000 000
Для чего эта красота? я более чем уверенна, что включать эту подсветку будут только по праздникам, потом ее обслуживание, ремонт и т.д.
нафига это вот все?
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+1
DartVictor
Написано сегодня, в 09:42 Отредактированно сегодня, в 09:42
забыл вылепить бахилы для скульптурных ног
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+3
lapostal
Написано сегодня, в 09:45
Пропорции мальчика пугают:) Что у него с ногами? И на чьих лабутенах он стоит? И почему у него грудь больше чем у девочки? Что у них у всех с лицами?
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+4
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 10:58
lapostal, согласна с Вами, что вид детей чего-то доработать надо. Кстати, нашла статью 15-го года и там эскиз был симпотичней
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+1
marsam
Написано сегодня, в 11:45
lapostal, ничего, в центре будет отделение генетики- диагноз по фенотипу всем поставят
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0
snake1347
Написано сегодня, в 09:57
Мдя. Теперь я видел всё. Остнавите пожалуйста планету, я выйду на этой остановке!
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+3
KsuKsu
Написано сегодня, в 10:00
Чёт аж подташнивать стало от этого бреда
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+3
Matso
Написано сегодня, в 10:02
Лица на скульптуре какие то страшные
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+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:50
Matso, Осталось покрасить в синее и реклама фильма "Аватар"
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+3
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 16:16
sasch, кстати я об этом подумала))))
Ответить
+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 16:21
Ogonek, У кого там мысли сходятся? Не помнишь?
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0
DashaA
Написано сегодня, в 10:33
Вот это уродство за такие бешенные деньги???
Я в шоке. Самое необходимое приобретение для больницы, всё для людей, браво!
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+3
S.V.
Написано сегодня, в 10:40
дорога ложка к обеду.....
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+2
MARBLE
Написано сегодня, в 10:48
Мост "построили" на Сахалин, теперь выполняем наказ депутатов ЕР в жизнь....
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0
Triton
Написано сегодня, в 11:00
идиотизм - нешто на Сахалине нет художников
сделали бы гораздо лучше
или в такой покупке есть чей то интерес?
;$
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+3
KsuKsu
Написано сегодня, в 11:13
Только сейчас осенило, а где папаша что сделал столько детей? Почему нет его счастливого лица
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+6
Сергей Сергеевич
Написано сегодня, в 11:24
KsuKsu, папаша "капытит" на эти "счастливые и умиротворенные" рож.., простите, лица!!!
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+1
KsuKsu
Написано сегодня, в 11:25
Сергей Сергеевич, а я грешным делом подумала в психушку забрали от счастья
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+2
Online
Лунный цветок Online
Написано сегодня, в 11:32 Отредактированно сегодня, в 11:33
За что так ненавидеть людей надо, чтобы ставить ТАКОЕ у перинатального центра?? Глядя на это рожать передумаешь! Что вообще у этих существ с анатомией? Где надо подпись поставить, чтобы это сразу на свалку попало?..
Это не учитывая тот факт, что деньги можно было потратить на иные нужды больницы!
А если кто скажет, что в других местах тоже есть скульптуры посвященные семье, то они вот такие:
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+9
lapostal
Написано сегодня, в 11:44
Лунный цветок, Возможно что при виде сахалинского варианта скульптуры рожать будет легче...с перепугу )
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+1
Online
Лунный цветок Online
Написано сегодня, в 11:46
lapostal, знаете, глядя на такое страшно представить что может родится))))
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:54
Лунный цветок, тут хоть пропорции нормальные...
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+1
Еще 1 комментарий
Online
Nikolaich Online
Написано сегодня, в 12:00
А рядом вот этих уродцев поставить, отцы, чьи дети возле матери!
https://skr.su/news/241724
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0
Olka_25
Написано сегодня, в 12:13
Что за безобразная скульптура
Лучше бы на что-то нужное потратили!
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+1
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 12:24
Оборудование лучше бы купили новое для обследования, либо спец кровати с поднятием ножного конца в перинатальный, да много вариантов для освоения такой суммы... тьфууу
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:55
Какое уродство... Кошмар просто!
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+3
Vavilen_Tatarskiy
Написано сегодня, в 13:05
Символ аборта ... с такими
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0
Хронос
Написано сегодня, в 13:30
Ну и Улыбка у женщины, не дай бог приснится. Чур меня чур! Игрушка в руках у девочки переспелочки, годов с 50-х,помню были такие. Сейчас Альфоны, Фиксики и тд. Ведь писали ещё несколько лет назад, что это скульптура уродлива, как и тюльпаны. ПСО пусть себе поставит перед входом, чтобы наслаждаться этим уродством!
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+2
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 13:45
Зачем вообще эта скульптура нужна. Не важно красива она или уродлива, она просто там не в тему. Лучше бы бахилы, пеленки, халатики закупили. Это же перинатальный центр, там всегда есть что закупить необходимое для будущих мамочек. Во время родов, да и после всем пофиг будет на эту скульптуру.
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+1
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