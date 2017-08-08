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В Южно-Сахалинске прошли Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч»

В Южно-Сахалинске прошли Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч»

Участниками стали команды не только из областного центра, но и других населенных пунктов юга острова

Седьмой год подряд в Южно-Сахалинске прошли Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч». Его участниками стали команды не только из Южно-Сахалинска, но и других населенных пунктов юга острова. Сильнейшие определялись в нескольких возрастных группах.

Несмотря на ненастную погоду, мероприятие получилось по-оранжевому ярким. Во многом это заслуга самих баскетболистов, которые старались радовать зрителей финтами, комбинациями и бросками с любой дистанции.

В турнире девушек блистали «Розовые пантеры» (Елизавета Дорофеева, Дарья Клецкова, Эльмира Шумилина, Анна Комарова). Они и в кольцо попадали гораздо чаще соперниц, и сами в обороне действовали числом и умением. Как заслуженная награда – главный приз! На втором месте баскетболистки из Долинска. На третьем – «ViVa».

У юношей до 16 лет игроки «Синегорья-2» закружили соперников в вихре комбинаций. Синегорцы (Константин Зорин, Ярослав Абросимов, Максим Бадюк, Егор Блынский) оказались единственной командой, которая набирала более десяти очков в каждом матче. Их чемпионский напор был вознагражден первым местом. На втором – «Лузеры», на третьем – Долинск.

Турнир юношей 17 – 18 лет завершился победой «Импульса» Андрей Мирончук, Мирон Киров, Владислав Самарин, Вячеслав Литвин). Чемпионский титул принесла им «виктория» в игре в «Синегорьем» (12:10). Естественно, что «Импульс» взял верх и в других матчах. «Синегорье» набрало вторую сумму баллов, а третьим финишировал «Успех».

Наиболее многочисленным были состязания мужчин. Организаторы предложили участниками определить сильнейшего по двухступенчатой формуле. Сначала прошли игры в подгруппах, где были определены участники «Финала четырех».

В полуфинале «Опыт», ведомый Артемом Прощенко, нанес поражение «Four A» со счетом 16:10. А в параллельной игре «Black Mamba» переиграла «Шулеров» (10:6).

Решающий поединок между «Опытом» и «Black Mamba» стал украшением турнира. Это был тот самый случай, когда нападение явно превзошло защиту. Едва ли не каждая атака стритболистов находила свое логическое завершение в бросках, после которых мячи залетали в кольцо с регулярностью смены дня и ночи. На дальний бросок «мамбовца» Артем Прощенко ответил проходом под кольцо и эффектным пасом партнеру. Олег Лаушкин («Black Mamba») не промахнулся со средней дистанции, но в ответной атаке Александр Рубин протаранил защиту соперника и забил из-под щита.

Атаки накатывались друг за другом словно волна за волной во время сильнейшего шторма. И все же у «Опыта» они были чуть более креативными и чуть более сыгранными. К тому же, разыгрался Сергей Галкин, шесть раз попавший в кольцо с дальней дистанции.

Эти компоненты и привели к победе «опытных» - 23:16. Они – чемпионы! Награды за первое место нашли своих героев в лице Артем Прощенко, Сергея Галкина и Александра Рубина.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

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В Южно-Сахалинске прошли Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», Фото: 1
В Южно-Сахалинске прошли Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», Фото: 2
В Южно-Сахалинске прошли Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», Фото: 3
В Южно-Сахалинске прошли Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», Фото: 4
В Южно-Сахалинске прошли Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», Фото: 5
В Южно-Сахалинске прошли Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», Фото: 6
В Южно-Сахалинске прошли Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», Фото: 7
В Южно-Сахалинске прошли Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», Фото: 8
В Южно-Сахалинске прошли Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», Фото: 9
В Южно-Сахалинске прошли Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», Фото: 10
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В Южно-Сахалинске прошли Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч»
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:21 +2
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