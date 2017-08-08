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Сахалинцам и курильчанам ответят на вопросы о пенсии
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Сахалинцам и курильчанам ответят на вопросы о пенсии

«Прямая линия» будет работать 15 августа с 10 до 12 часов

Завтра, 15 августа, специалисты отдела организации назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц ОПФР по Сахалинской области проведут «Прямую телефонную линию» со всеми заинтересованными лицами.

Граждане смогут получить консультации по вопросам беззаявительного перерасчёта страховой пенсии работающим пенсионерам с 1 августа, а также по любым другим вопросам пенсионного обеспечения, относящимся к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации.

Время «Прямой линии» с 10 до 12 часов. Телефоны: (4242) 49-55-42, 49-55-51, 49-55-68.

Напомним.

С 1 августа произведён автоматический перерасчёт страховой пенсии работающим пенсионерам. На данный перерасчет пенсии имели право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы и они учтены на индивидуальных лицевых счетах.

Перерасчёт также произведён и получателям пенсии по случаю потери кормильца, при наличии страховых взносов на индивидуальном лицевом счете умершего. Такой перерасчет пенсии проводится с 1 августа года, следующего за годом, в котором была назначена пенсия.

 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:09 +2
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 12:28
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НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:46
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