Жителям Дальнего покажут вечернюю презентацию украшения фасадов домов

Жителей Дальнего приглашают обсудить варианты художественного оформления фасадов. Несколько красочных эскизов возможного оформления жилых домов сегодня в администрации города представили южно-сахалинские художники, областные и городские депутаты на совещании с вице-мэром Алексеем Фризюком.

Инициаторами встречи стали народные избранники - Андрей Хапочкин, Сергей Бондарев и Саркис Акопян. Они обратились к представителям арт-сообщества города и предложили им разработать несколько эскизов росписи жилых домов. На призыв откликнулись пять художников, они представили свое видение оформления зданий. Так, южно-сахалинский дизайнер Алексей Дружинин отметил, что новый микрорайон Дальнего обладает огромным потенциалом — каждой улице можно придать свой неповторимый блик. Например, изюминкой одного из домов по ул. 1-ой Московской вполне могло бы стать изображение собора Василия Блаженного или Московского Кремля. А улицу Алых Роз можно оформить в цветочном стиле.

Между тем, вице-мэр Алексей Фризюк отметил, что предложенные проекты, безусловно интересны, но быть им воплощенными или нет — должны решить сами жители:

- Вся наша работа подчинена главной цели — создать комфортную среду для горожан. Если люди одобрят и поддержат ваши варианты, если они выскажутся за яркие фасады, то со своей стороны мы окажем вам содействие и поддержку.

По итогам встречи было принято решение об организации встречи с жителями Дальнего. Она состоится в понедельник, 14 августа, в 20.30 во дворе дома №9 по ул. 1-ой Московской. Вечернее время выбрано неслучайно — с помощью проектора жителям микрорайона будет представлена световая презентация вариантов художественной росписи фасадов, сообщает пресс-служба администрации областного центра.