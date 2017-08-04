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Жителям Дальнего покажут вечернюю презентацию украшения фасадов домов

Жителям Дальнего покажут вечернюю презентацию украшения фасадов домов

Встреча состоится 14 августа

Жителей Дальнего приглашают обсудить варианты художественного оформления фасадов. Несколько красочных эскизов возможного оформления жилых домов сегодня в администрации города представили южно-сахалинские художники, областные и городские депутаты на совещании с вице-мэром Алексеем Фризюком.

Инициаторами встречи стали народные избранники - Андрей Хапочкин, Сергей Бондарев и Саркис Акопян. Они обратились к представителям арт-сообщества города и предложили им разработать несколько эскизов росписи жилых домов. На призыв откликнулись пять художников, они представили свое видение оформления зданий. Так, южно-сахалинский дизайнер Алексей Дружинин отметил, что новый микрорайон Дальнего обладает огромным потенциалом — каждой улице можно придать свой неповторимый блик. Например, изюминкой одного из домов по ул. 1-ой Московской вполне могло бы стать изображение собора Василия Блаженного или Московского Кремля. А улицу Алых Роз можно оформить в цветочном стиле.

Между тем, вице-мэр Алексей Фризюк отметил, что предложенные проекты, безусловно интересны, но быть им воплощенными или нет — должны решить сами жители:

- Вся наша работа подчинена главной цели — создать комфортную среду для горожан. Если люди одобрят и поддержат ваши варианты, если они выскажутся за яркие фасады, то со своей стороны мы окажем вам содействие и поддержку.

По итогам встречи было принято решение об организации встречи с жителями Дальнего. Она состоится в понедельник, 14 августа, в 20.30 во дворе дома №9 по ул. 1-ой Московской. Вечернее время выбрано неслучайно — с помощью проектора жителям микрорайона будет представлена световая презентация вариантов художественной росписи фасадов, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:01 +3
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Сахалинская областьЮжно-СахалинскДальнее
Прочее
домфасадблагоустройствохудожникпрезентация
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Комментарии
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S.V. Online
Написано сегодня, в 12:06
ну вот,красивые же фасады получатся!...а то "Возлюби дальнего...." как то не то,не клеится...)))
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0
Vings
Написано сегодня, в 12:07
У Хапочкина Дальнее в его избирательный округ чтоли входит?
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+1
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:32
Vings, Хапочкин кстати один из порядочных депутатов из единоросси которого интересуют проблемы народа!Не надо во всём искать подвох и выгоду!
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+1
Vings
Написано сегодня, в 12:35
S.T.A.L.K.E.R., Не верю я Хапочкину. Почему? Программа Жилье молодым. И не только.
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+2
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:51
S.T.A.L.K.E.R., Как Георгий Карлов....
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+1
Еще 5 комментариев
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:30
Да закрасте эту надпись,буря в стакане не о чём...Нарисуйте им старые пейзажи,пусть их очи радуются!
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+2
Nata15Nata
Написано сегодня, в 13:15
S.T.A.L.K.E.R., видимо народу куда приятнее лицезреть "три весёлых буквы" на фасаде
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+1
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:34
Nata15Nata, Их тоже можно закрасить....
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 16:18
Nata15Nata, ....по крайней мере шума такого не будет!Переехали с бараков в евроБараки,и гонору как пяти звёздочных,президентских люксов.
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0
angi-75
Написано сегодня, в 15:12
Простите. А, надпись ( Возлюби ближнего своего). Это относится к гражданам ближнего зарубежья?
Их в тех краях Очень много.
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 16:23
angi-75, ....не ближнего,а дальнего.Шугуров после своего увольнения,хотел хоть какую то память после себя оставить,а этим мля всё не нравится.
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0
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НКолчина Online
Написано сегодня, в 16:17
Вы это... если прогрессивные жители Дальнего откажутся от рисунков на домах - на нашем доме 1996 года тоже есть пустая стена...
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Reader Online
Написано сегодня, в 16:28
Надо сходить
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