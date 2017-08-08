Прокуратура проверит обрушившийся в Невельске балкон
Происшествие случилось 10 августа
Невельская прокуратура организовала проверку по факту обрушения одного из балконов многоквартирного жилого дома №8 по улице Морской.
В ходе проверки будет дана оценка полноте мероприятий, проводимых управляющей компанией, обслуживающей указанный многоквартирный жилой дом, для поддержания имущества жильцов в надлежащем состоянии, а также действиям должностных лиц органа местного самоуправления.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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