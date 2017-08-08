Прокуратура проверит обрушившийся в Невельске балкон

Невельская прокуратура организовала проверку по факту обрушения одного из балконов многоквартирного жилого дома №8 по улице Морской.

В ходе проверки будет дана оценка полноте мероприятий, проводимых управляющей компанией, обслуживающей указанный многоквартирный жилой дом, для поддержания имущества жильцов в надлежащем состоянии, а также действиям должностных лиц органа местного самоуправления.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.