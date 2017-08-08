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Прокуратура проверит обрушившийся в Невельске балкон

Прокуратура проверит обрушившийся в Невельске балкон

Происшествие случилось 10 августа

Невельская прокуратура организовала проверку по факту обрушения одного из балконов многоквартирного жилого дома №8 по улице Морской

В ходе проверки будет дана оценка полноте мероприятий, проводимых управляющей компанией, обслуживающей указанный многоквартирный жилой дом, для поддержания имущества жильцов в надлежащем состоянии, а также действиям должностных лиц органа местного самоуправления. 

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:26 +1
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Комментарии
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 10:23 Отредактированно сегодня, в 10:23
Пока петух не клюнет...Другие дома тоже пусть проверяют, например, Школьная 95а.
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+4
Ягодка
Написано сегодня, в 11:10
Наталья Владимировна, а что с ним? Балконы тоже падают? Я жила в этом доме первые 10 лет своей жизни
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+1
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 12:16 Отредактированно сегодня, в 12:16
Ягодка, ну, на Морской тоже балконы не падали...Там внутри находиться страшно, трещины по фасаду. Сейчас обшили, их не видно. У меня там тоже квартира была, полгода назад я её продала.
Взять дом по Ленина 82, так там, когда по дороге едет тяжёлая техника, он ходуном ходит, я в гостях была, когда это почувствовала, чуть ьсаларсу сперепугу.
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+2
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