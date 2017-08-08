В сентябре у въезда в Аниву гостей и жителей города будет встречать новый асфальт
Начался ремонт въездной дороги
В первых числах августа в Аниве начался ремонт въездной дороги в город. Работы ведутся на средства полученного гранта от правительства Сахалинской области, сообщает пресс-служба местной администрации.
Мэр Александр Ивашов оценил ход ремонтных работ и пообщался с подрядчиком. Работа ведется по графику. Как отмечает глава округа, дорога на въезде важна не только для анивчан, но и для жителей юга Сахалина - по ней расположен главный туристический маршрут на Анивское побережье. Подрядчик планирует завершить ремонтные работы на этом участке до конца августа.
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Комментарии
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SonyI Online
Написано сегодня, в 14:48
Да неужели!? А почему не в июне?
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TROL Online
Написано сегодня, в 16:01
водила там что бухает?
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