В сентябре у въезда в Аниву гостей и жителей города будет встречать новый асфальт

В первых числах августа в Аниве начался ремонт въездной дороги в город. Работы ведутся на средства полученного гранта от правительства Сахалинской области, сообщает пресс-служба местной администрации.

Мэр Александр Ивашов оценил ход ремонтных работ и пообщался с подрядчиком. Работа ведется по графику. Как отмечает глава округа, дорога на въезде важна не только для анивчан, но и для жителей юга Сахалина - по ней расположен главный туристический маршрут на Анивское побережье. Подрядчик планирует завершить ремонтные работы на этом участке до конца августа.