На бывшей железнодорожной ветке до Холмска рушится один из главных артефактов

В окрестностях областного центра разрушается один из самых известных артефактов бывшей железной дороги Южно-Сахалинск – Холмск. Дорожные работы привели к тому, что на месте станции Перевал исчезли почти все оставшиеся постройки. Осталась лишь лицевая сторона, но неизвестно, как долго она простоит.

В текущем году в районе Перевала рабочие укрепляли склоны, прилегающие к расположенной рядом дороге на щебневый карьер. Из-за этого часть стен бывшей станции обвалилась. Строения не находятся под охраной: хотя архитектурный артефакт часто посещают туристы, в официальных реестрах он не состоит.

– Сама постройка в список объектов культурного наследия не внесена, – говорит руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Сахалинской области Анна Жук. – Нам даже не приносили заявок на ее включение в этот список.

В начале июля площадку за станцией отсыпали, чтобы избежать оползней. Работы привели к разрушению заднего фасада.

– Лицевая сторона с надписью еще осталась, а всю заднюю снесли, ­– рассказывает сахалинский путешественник Денис Новоселов. – Когда мы на днях пришли туда, увидели, что территорию за станцией разровняли. Будто хотели сделать дорогу, но не закончили.

Станция Перевал до августа 2017 года. Фото: Википедия

Железнодорожная станция Перевал открылась в 1928 году и в то время называлась Такиносава. Она служила промежуточным пунктом между Тойохарой (Южно-Сахалинск) и сортировочной станцией Тэй в Маоке (Холмск). Перевал был одной из основных остановок на узкоколейной дороге, прекратившей работу в середине 1990-х годов.

С тех пор трасса протяженностью в несколько десятков километров – один из самых популярных пеших маршрутов туристов как с Сахалина, так и с материка. На ней почти не осталось построек. Но здание станции Перевал, располагавшейся в исчезнувшем одноименном селе, частично сохранилось и попадало почти в каждый фотоотчет путешественников о дороге. Путешественники заходят туда, когда исследуют тоннели времен Карафуто и посещают грязевой вулкан.

Место также известно тем, что в 1964 году рядом с ним потерпел крушение самолет Ил-18В, летевший рейсом Москва – Красноярск – Хабаровск – Южно-Сахалинск. Тогда в результате катастрофы погибли 87 человек.