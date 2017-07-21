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«Строители-призраки» воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска
Фото очевидцев

«Строители-призраки» воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска

Рабочие прячутся от камеры и отказываются сообщают название компании

Жители областного центра возмущены действиями «строителей-призраков», которые ремонтируют крышу дома №32 по улице Сахалинской. Обратившиеся в редакцию astv.ru горожане называют бригаду именно «призрачной» неспроста - сфотографировать рабочего большая редкость. 

«Как только я достаю камеру, они сразу пропадают, будто и не было их. Неясно почему прячутся - либо проблемы с миграционной службой, либо какие-то незаконные работы ведут, - сообщает Владимир. - Вообще, могу с уверенностью сказать, что ремонт они делают почти что по древним технологиям. Через пять лет снова придется проводить капитальный ремонт, а зимой проблем с сосульками не оберемся». 

Претензий к подрядчику у южносахалинцев много. Но узнать название компании, что за работы она проводит на крыше, самостоятельно жильцы не смогли - паспорт объекта отсутствует, рабочие отказываются говорить на кого работают. На более официальном уровне ООО «ЖЭУ-6», которое обслуживает этот дом, направляет граждан в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Южно-Сахалинска», которые являются заказчиками работ. Дальше Фонд направляет людей в мэрию, а мэрия - обратно в Фонд. Так местные жители и бегали, пока не решили обратиться к журналистам. 

Причину отсутствия паспорта объекта строительства в «Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Южно-Сахалинска» объяснили просто - вандалы. «Табличка неоднократно подвергалась атакам недоброжелателей - вероятнее всего, самих жителей данного дома. Сейчас паспорт объекта присутствует на строительной площадке», - говорится в официальном ответе Фонда от 7 августа.

По поводу строительного мусора, который рабочие копили во дворе дома и не спешили убирать, в Фонде снова сослались на жильцов. «Это больше бытовой мусор местных жителей. Он годами копился на чердаке и в подвале дома. Подрядчик уже вывез его вместе со строительным мусором на полигон технических и бытовых отходов».

Владимир, обратившийся в astv.ru, слова специалистов Фонда опровергает, сегодня, 11 августа, мусор никуда не вывезен, а паспорт объекта все также отсутствует. 

Также жильцов беспокоит разрушение строителями пешеходной дорожки для слабовидящих людей, которая ведет к городской библиотеке для слепых. В начале августа здесь был установлен строительный кран, которым на крышу подавались стройматериалы. Техника продавила асфальт. 

Когда-то идеально ровная дорожка теперь покрыта ямами и трещинами, а после дождя - еще и лужами. Кран все еще работает на ней, покрытие продолжает разваливаться. 

Специалисты Фонда, проводившие инспекцию на строительной площадке, признаки порчи пешеходной дорожки обнаружить не смогли. 

Кроме всего прочего, жильцы и управляющая компания не раз ловили строителей на «краже электроэнергии», о чем сообщили astv.ru. Специалисты Фонда «переводят стрелки» на ООО «ЖЭУ-6». «Подрядчик использует электричество только из точки доступа, которую предоставила управляющая компания». 

Один из жителей квартиры на четвертом этаже дома №32 оказался в более серьезной ситуации, чем остальные. Рабочие сняли шифер с крыши прямо перед циклоном, который обрушился на юг Сахалина в конце июля, из-за чего квартиру затопило. Ее хозяин приложил все силы, но найти подрядчика, с которого мужчина намерен взыскать ущерб, получить только журналистам.

«Подрядчик - ООО "Сириус" - возместит весь ущерб, который он нанесет в процессе производства работ», - сообщили в «Фоне капитального ремонта многоквартирных домов Южно-Сахалинска».

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«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 2
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 3
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 4
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 5
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 6
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 7
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 8
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 9
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 10
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 11
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 12
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 13
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 14
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 15
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 16
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 17
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 18
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 19
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 20
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 21
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 22
«Строители-призраки воруют электричество у жителей Южно-Сахалинска, Фото: 23
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Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 16:04 +2
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Комментарии
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 16:26
Управляющая компания "Всё через ..опу"
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Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 16:27
это не призраки, это барабашки
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