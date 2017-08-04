На выходные дни в Южно-Сахалинске ограничат движение транспорта по улице Курильской

Это связано с ремонтом участка теплотрассы

На выходные дни в Южно-Сахалинке ограничат движение транспорта по улице Курильской. Это связано с ремонтом участка теплотрассы.

Ограничения введут утром в субботу. Участок дороги по Курильской в районе жилого дома 43а будет закрыт полностью. Объезд будет осуществляться по улицам Чехова, Дзержинского, Невельской, Хабаровской и внутриквартальным проездам.

14 августа утром участок будет свободен для проезда.

«Сахалинская Коммунальная Компания» просит заблаговременно планировать маршруты своего передвижения в данной части города.