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На выходные дни в Южно-Сахалинске ограничат движение транспорта по улице Курильской

На выходные дни в Южно-Сахалинске ограничат движение транспорта по улице Курильской

Это связано с ремонтом участка теплотрассы

На выходные дни в Южно-Сахалинке ограничат движение транспорта по улице Курильской. Это связано с ремонтом участка теплотрассы.

Ограничения введут утром в субботу. Участок дороги по Курильской в районе жилого дома 43а будет закрыт полностью. Объезд будет осуществляться по улицам Чехова, Дзержинского, Невельской, Хабаровской и внутриквартальным проездам.

14 августа утром участок будет свободен для проезда.

«Сахалинская Коммунальная Компания» просит заблаговременно планировать маршруты своего передвижения в данной части города.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:27 0
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