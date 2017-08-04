На выходные дни в Южно-Сахалинске ограничат движение транспорта по улице Курильской
Это связано с ремонтом участка теплотрассы
На выходные дни в Южно-Сахалинке ограничат движение транспорта по улице Курильской. Это связано с ремонтом участка теплотрассы.
Ограничения введут утром в субботу. Участок дороги по Курильской в районе жилого дома 43а будет закрыт полностью. Объезд будет осуществляться по улицам Чехова, Дзержинского, Невельской, Хабаровской и внутриквартальным проездам.
14 августа утром участок будет свободен для проезда.
«Сахалинская Коммунальная Компания» просит заблаговременно планировать маршруты своего передвижения в данной части города.
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