Открыты онлайн продажи билетов на паромы Ванино - Холмск

Теперь можно состыковать рейсы с другими видами транспорта, например, с автобусами из Ванино в Хабаровск или другие города

Процесс перевода в электронный вид предоставления услуг по перевозке пассажиров морским транспортом для гостей и жителей Сахалинской области вышел на завершающую стадию. С недавнего времени стартовали онлайн-продажи билетов на паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино в обоих направлениях.

"С начала года система приобретения онлайн билетов доказала свою эффективность и удобство на Курильских островах. Жителям Курил, а также гостям-туристам, планирующим посетить острова Кунашир, Шикотан, Итуруп, Парамушир, больше не надо специально приезжать в кассу, стоять в очередях или гадать - будет ли свободные места, когда прибудет судно", - рассказал astv.ru генеральный директор ООО «Р-Групп» Евгений Чуприн.

В режиме онлайн на сайте RFBUS.RU теперь всегда можно уточнить не только количество свободных мест в каютах теплоходов «Игорь Фархутдинов» и «Гипанис», но и сразу же оплатить поездку банковской картой. Для тех, кто привык брать билеты "по старинке" старая схема сохранилась и действует, поэтому можно по-прежнему прийти в кассу и купить билет.

Дополнительным стимулом развития линии стало снижение японским агентом размера тарифа для российских граждан по итогам работы, проводимой руководством ОАО «Сахалинское морское пароходство».

Заключительным этапом проведенной работы по переводу услуг в Интернет стало подключение на единую «площадку» паромной переправы Ванино-Холмск-Ванино дизель-электроходов «Сахалин-8» и «Сахалин-9».

Раньше продажа билетов была только в момент отправления, для чего формировались списки, и процедура выписки билетов была длительной и для кассиров, и для пассажиров. Теперь же можно самому произвести оформление, а процедура погрузки будет осуществляться быстрее.

"Кроме этого, в настоящее время появилась возможность спланировать свое время, состыковать рейсы с другими видами транспорта, например, с автобусами из Ванино в Хабаровск или другие города. Но такое удобство распространяется исключительно на пассажиров, путешествующих только с багажом", - рассказывает Евгений Чуприн.

Если вы планируете перевозку на автомобильном транспорте, то вам необходимо как и прежде оформить перевозку транспортного средства и зарегистрировать сопровождающих в компании Дальтранссервис.

Отметим, что перевод общения пассажира от кассира к «бездушной машине» исключает влияние так называемого «человеческого фактора» связанного с общением, ошибкой и режимом работы. После начала предоставления услуг в электронном виде снизилось количество жалоб в органы исполнительной власти, улучшился сервис и доступность для пассажиров, а для перевозчиков появилась возможность планирования уровня пассажиропотока на всю глубину продаж.