На Северных Курилах сегодня вечером ощутили подземные толчки

Сегодня вечером, в 18:07, жители Северных Курил ощутили землетрясение. Оно произошло в Тихом океане в 130 километрах восточнее Северо-Курильска. Глубина гипоцентра составила 60 километров, магнитуда – 4,1. Как сообщила ASTV.RU начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, в райцентре оно ощущалось силой в 3 – 4 балла.

Как сообщает информационное агентство «Кам 24», землетрясение также ощущалось на юге Камчатки, в частности, в Петропавловске-Камчатском с силой до 3 баллов.