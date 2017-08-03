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На Северных Курилах сегодня вечером ощутили подземные толчки

На Северных Курилах сегодня вечером ощутили подземные толчки

Магнитуда землетрясения составила 4,1

Сегодня вечером, в 18:07, жители Северных Курил ощутили землетрясение. Оно произошло в Тихом океане в 130 километрах восточнее Северо-Курильска. Глубина гипоцентра составила 60 километров, магнитуда – 4,1. Как сообщила ASTV.RU начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, в райцентре оно ощущалось силой в 3 – 4 балла.

Как сообщает информационное агентство «Кам 24», землетрясение также ощущалось на юге Камчатки, в частности, в Петропавловске-Камчатском с силой до 3 баллов. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:46 +1
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