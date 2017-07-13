Билеты на паром Вакканай-Корсаков-Вакканай теперь можно купить в Интернете

С 20 июля билеты для граждан России на японской паромной линии Вакканай-Корсаков-Вакканай теперь можно купить в Интернете. Билеты можно приобрести на сайте RFBUS.RU, на котором для гостей и жителей Сахалинской области с 2016 года продаются билеты на автомобильный транспорт на таких направлениях как Южно-Сахалинск-Шахтерск, Холмск, Невельск, Оха-Ноглики, а с 2017 года на морской транспорт Корсаков-Курильские острова (теплоход «Игорь Фархутдинов»), Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск (теплоход «Гипанис»).

Теперь на этом ресурсе доступна организация поездки в Японию, в Вакканай.

Благодаря сайту для жителей других городов Сахалинской области отпала необходимость приезжать в Южно-Сахалинск, чтобы приобрести билет для себя или членов своей семьи. Оплату можно проводить банковской картой по безналичному расчету, имея «под рукой» заграничный паспорт гражданина Российской Федерации с действующей визой или беря обязательство, что информация о визе будет представлена за 5 дней до отправления.

Сообщения пассажирам будут приходить на электронную почту, указанную при регистрации и СМС-оповещений, поэтому актуальная информация, в т.ч. о погоде, будет оперативно доводиться до пассажира.

Если взрослый везет с собой одного ребенка до 5 лет (включительно), несовершеннолетний едет бесплатно, стоимость детского билета от 6 до 11 лет (включительно) - 50% стоимости основного билета. Кроме этого, на судне "Пингвин 33" 1 пассажир может провозить 2 места общей массой 50 кг.

Воспользоваться переправой теперь могут все россияне, независимо от места нахождения и проживания. Приезжая на Сахалин, турист может продолжить свой тур поездкой с морского порта Корсаков в Вакканай, для чего нужны только виза в загранпаспорте и планшет (смартфон).

Срок действия навигации для морского судна «Пингвин-33» запланирован до 19 сентября 2017 года.

«У переправы "Корсаков — Вакканай" длительная история. С 1999-го— японская судоходная компания «Хато Рандо Ферри» осуществляло перевозки морским судном «Eins Soya». К сожалению, с падением пассажиро- и грузопотока на паромной линии содержание данного маршрута компанией стало обременительным, несмотря на дотирование властями Японии. В сентябре 2015 года перевозчик завершил свое участие в навигации. Нового перевозчика японские власти найти для линии не смогли, поэтому обратились за помощью к властям Сахалинской области.

В 2016 году, при встрече губернаторов Сахалина и Хоккайдо Олега Кожемяко и Харуми Такахаси была отмечена важность сохранения существования линии. Сахалинское морское пароходство, которому предложили рассмотреть возможность работы на этом направлении, привлекло морское судно – катамаран «Пингвин-33» для функционирования линии Вакканай-Корсаков-Вакканай», - рассказывает заместитель генерального директора по развитию АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадий Котликов.

По его словам, с 1 января 2017 года российской и японской сторонами на основе взаимности введены в действие синхронизированные меры, направленные на упрощение визового режима поездок для граждан двух стран. Такое решение было принято в рамках состоявшейся 15—16 декабря 2016 года российско-японской встречи на высшем уровне Президента России В.Путина и премьер-министра Японии С.Абэ для наращивания взаимовыгодных связей по широкому кругу направлений между Российской Федерацией и Японией.

Так граждане России смогут оформлять многократные краткосрочные визы с непрерывным пребыванием до 30 дней сроком действия до трёх лет, кроме этого отменяется требование об обязательном наличии гаранта приёма в Японии при самостоятельной организации поездки.

Такое упрощение визового режима позволило пересмотреть порядок организации продажи билетов, поэтому японская сторона дала согласие на возможность организации компанией АО «ТЭК «Дальтанссервис», которое является судовым агентом при эксплуатации судна «Пингвин-33», реализации билетов на катамаран на паромной линии Вакканай-Корсаков-Вакканай для российских граждан через Интернет.