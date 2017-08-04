Автомобилиста, катающегося по газону в сквере Ждакаева, оштрафуют

Южносахалинцев, ставших свидетелями грубых нарушений правил благоустройства, призывают не быть равнодушными, а сообщать о них в управление общественной безопасности и контроля администрации города.

Пожалуй, самый вопиющий случай за последнее время произошел накануне в сквере им. И.А. Ждакаева. Водитель иномарки Toyota Kluger явно перепутал дорогу со сквером и спокойно передвигался по газону вдоль ограждения, проехал через весь сквер и исчез за ближайшим домом. Неравнодушные горожане успели запечатлеть автомобильный марш на мобильный телефон, после чего видео отправили в администрацию города.

- Ну что я могу сказать? Испорчен весь газон. От автомобиля однозначно останется колея, ровным он уже никогда не будет, там точно нарушена корневая система. Нам придется восстанавливать фактически 90% газона, потому что невозможно две колеи просто засыпать, - рассказывает директор МБУ «Зеленый город» Сергей Троян.

Администрацией города было затрачено много сил и средств на благоустройство сквера им. И.А. Ждакаева. Данная территория пользуется популярностью у жителей близлежащих районов, здесь каждый день отдыхает большое количество южносахалинцев. Поэтому сквер под пристальным вниманием сотрудников МБУ «Зеленый город». В этом сезоне было посажено порядка 3 тысяч цветов различных наименований. Ежедневно ведутся работы по уборке территории, сухой речки, проводится расчистка дорожек, обслуживаются насаждения, трижды в месяц подкашиваются газоны. В прошлом году в сквере посадили порядка 100 саженцев рябины. Вся эта работа ведется для того, чтобы у жителей и гостей города была возможность комфортно провести свой досуг.

В благоустройстве принимают участие и простые жители. Например, южносахалинец Василий, который с внучкой приходит в сквер.

- Я знал Ивана Андреевича и хочу, чтобы здесь было красиво. Он же делал для людей добрые дела, вот и я сейчас делаю доброе дело. Все вырастил сам, привез, вот копаю ямки для посадки. Будет красиво, - делится мыслями житель областной столицы.

Главный специалист управления общественной безопасности и контроля Юлия Дмитриева рассказала, что работа по выявлению нарушителя идет полным ходом:

- Сотрудниками управления общественной безопасности и контроля по фактам переданного видеоматериала проводится проверка. В ее рамках был установлен владелец автомобиля, в отношении которого возбужденно административное дело, ему направлена повестка о вызове на составление протокола.

После рассмотрения дела любителю езды по газонам грозит штраф от 1000 до 3000 рублей.

Администрация Южно-Сахалинска просит жителей областной столицы быть социально ответственными и активно защищать любимый город от вандалов, хулиганов и горе-водителей. Если вы заметили правонарушение, сообщить о нем можно по телефону 300-809 (доб. 2).

Источник: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска