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Автомобилиста, катающегося по газону в сквере Ждакаева, оштрафуют

Автомобилиста, катающегося по газону в сквере Ждакаева, оштрафуют

Южносахалинцев просят сообщать о нарушениях правил благоустройства

Южносахалинцев, ставших свидетелями грубых нарушений правил благоустройства, призывают не быть равнодушными, а сообщать о них в управление общественной безопасности и контроля администрации города.

Пожалуй, самый вопиющий случай за последнее время произошел накануне в сквере им. И.А. Ждакаева. Водитель иномарки Toyota Kluger явно перепутал дорогу со сквером и спокойно передвигался по газону вдоль ограждения, проехал через весь сквер и исчез за ближайшим домом. Неравнодушные горожане успели запечатлеть автомобильный марш на мобильный телефон, после чего видео отправили в администрацию города.

- Ну что я могу сказать? Испорчен весь газон. От автомобиля однозначно останется колея, ровным он уже никогда не будет, там точно нарушена корневая система. Нам придется восстанавливать фактически 90% газона, потому что невозможно две колеи просто засыпать, - рассказывает директор МБУ «Зеленый город» Сергей Троян.

Администрацией города было затрачено много сил и средств на благоустройство сквера им. И.А. Ждакаева. Данная территория пользуется популярностью у жителей близлежащих районов, здесь каждый день отдыхает большое количество южносахалинцев. Поэтому сквер под пристальным вниманием сотрудников МБУ «Зеленый город». В этом сезоне было посажено порядка 3 тысяч цветов различных наименований. Ежедневно ведутся работы по уборке территории, сухой речки, проводится расчистка дорожек, обслуживаются насаждения, трижды в месяц подкашиваются газоны. В прошлом году в сквере посадили порядка 100 саженцев рябины. Вся эта работа ведется для того, чтобы у жителей и гостей города была возможность комфортно провести свой досуг.

В благоустройстве принимают участие и простые жители. Например,  южносахалинец Василий, который с внучкой приходит в сквер.

- Я знал Ивана Андреевича и хочу, чтобы здесь было красиво. Он же делал для людей добрые дела, вот и я сейчас делаю доброе дело. Все вырастил сам, привез, вот копаю ямки для посадки. Будет красиво, - делится мыслями житель областной столицы.

Главный специалист управления общественной безопасности и контроля Юлия Дмитриева рассказала, что работа по выявлению нарушителя идет полным ходом:

- Сотрудниками управления общественной безопасности и контроля по фактам переданного видеоматериала проводится проверка. В ее рамках был установлен владелец автомобиля, в отношении которого возбужденно административное дело, ему направлена повестка о вызове на составление протокола.

После рассмотрения дела любителю езды по газонам грозит штраф от 1000 до 3000 рублей.

Администрация Южно-Сахалинска просит жителей областной столицы быть социально ответственными и активно защищать любимый город от вандалов, хулиганов и горе-водителей. Если вы заметили правонарушение, сообщить о нем можно по телефону 300-809 (доб. 2).

Источник: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:49 0
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Комментарии
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 09:05
Фото героя в студию
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0
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 09:35
Netu_nika, ....и что оно тебе даст?
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+1
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 09:37
S.T.A.L.K.E.R., я не для себя, для народа)
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0
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 09:43
Netu_nika, ....а народу что даст???
Все общее "фэ" и прозрение,не смешите,байкот ещё объявите.
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+1
Еще 5 комментариев
kholmchanin
Написано сегодня, в 09:20
Походу, к критике ВВП "бюрократического футбола" на местах
прислушались, быстро отреагировали...
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0
Breaking87
Написано сегодня, в 09:21
пугающие штрафы однако
наверно водитель в шоке от такого штрафа, напуган до такой степени, что больше никогда не будет кататься по газону
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+1
КисМа")
Написано сегодня, в 09:22
3 косаря, конечно, огрооомный штраф за такие выкрутасы!!!
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+2
nikolayppu
Написано сегодня, в 09:25
Заплатил 1000 рублей и катайся где хочешь! Здорово!!!
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0
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 09:31
максимум 3000 р. ???????? всего ?????
да там нада 300 000 р. вот тогда думать будут...
а так нет ....
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0
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Reader Online
Написано сегодня, в 09:31
а иск за компенсацию затрат на восстановление будет? Думаю, такое быдлячество нельзя спускать на тормозах
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+5
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Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 10:57
Reader, поддерживаю. Помимо штрафа, нужно, чтобы еще и возмещал стоимость всех работ по восстановлению.
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0
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ЛеО Online
Написано сегодня, в 09:51
Ну что такое 3000 рублей? смешно просто. Вот компенсировать расходы по восстановлению, а еще лучше, заставить восстановить этот газон- вот это будет действенно!!! Такую красоту в городе навели этим летом, ведь душа радуется, когда смотришь на море цветов, зеленые лужайки, новые скверы))) Откуда берутся эти уроды???
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0
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 10:12
ЛеО, сейчас депутаты подтянутся, все восстановят)
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