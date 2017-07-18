С 1 августа тариф стал на 3 тыс. рублей в каждую сторону дешевле

Японцы снизили для россиян цены на паром Вакканай-Корсаков. С 1 августа тариф стал на 3 тыс. рублей в каждую сторону дешевле. Теперь билет "туда-обратно" стоит около 14 тыс. рублей, детям предоставляется 50% скидка. Об этом astv.ru сообщил заместитель генерального директора по развитию АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадий Котликов.

Напомним, с 20 июля билеты для граждан России на японской паромной линии Вакканай-Корсаков-Вакканай теперь можно купить в Интернете. Билеты можно приобрести на сайте RFBUS.RU.

Благодаря сайту для жителей других городов Сахалинской области отпала необходимость приезжать в Южно-Сахалинск, чтобы приобрести билет для себя или членов своей семьи. Оплату можно проводить банковской картой по безналичному расчету, имея «под рукой» заграничный паспорт гражданина Российской Федерации с действующей визой или беря обязательство, что информация о визе будет представлена за 5 дней до отправления.

Сообщения пассажирам будут приходить на электронную почту, указанную при регистрации и СМС-оповещений, поэтому актуальная информация, в т.ч. о погоде, будет оперативно доводиться до пассажира.

Если взрослый везет с собой одного ребенка до 5 лет (включительно), несовершеннолетний едет бесплатно, стоимость детского билета от 6 до 11 лет (включительно) - 50% стоимости основного билета. Кроме этого, на судне "Пингвин 33" 1 пассажир может провозить 2 места общей массой 50 кг.