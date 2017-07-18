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Японцы снизили для россиян цены на паром Вакканай-Корсаков

Японцы снизили для россиян цены на паром Вакканай-Корсаков

С 1 августа тариф стал на 3 тыс. рублей в каждую сторону дешевле

Японцы снизили для россиян цены на паром Вакканай-Корсаков. С 1 августа тариф стал на 3 тыс. рублей в каждую сторону дешевле. Теперь билет "туда-обратно" стоит около 14 тыс. рублей, детям предоставляется 50% скидка. Об этом astv.ru сообщил заместитель генерального директора по развитию АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадий Котликов.

Напомним, с 20 июля билеты для граждан России на японской паромной линии Вакканай-Корсаков-Вакканай теперь можно купить в Интернете. Билеты можно приобрести на сайте RFBUS.RU.

Благодаря сайту для жителей других городов Сахалинской области отпала необходимость приезжать в Южно-Сахалинск, чтобы приобрести билет для себя или членов своей семьи. Оплату можно проводить банковской картой по безналичному расчету, имея «под рукой» заграничный паспорт гражданина Российской Федерации с действующей визой или беря обязательство, что информация о визе будет представлена за 5 дней до отправления.

Сообщения пассажирам будут приходить на электронную почту, указанную при регистрации и СМС-оповещений, поэтому актуальная информация, в т.ч. о погоде, будет оперативно доводиться до пассажира.

Если взрослый везет с собой одного ребенка до 5 лет (включительно), несовершеннолетний едет бесплатно, стоимость детского билета от 6 до 11 лет (включительно) - 50% стоимости основного билета. Кроме этого, на судне "Пингвин 33" 1 пассажир может провозить 2 места общей массой 50 кг.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:35 +4
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Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 11:02
...ещё бы зарплаты подняли,до уровня Японии!
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+1
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 11:11
надо будет прокатиться с детьми обязательно! Думаю малой будет в восторге, по крайней мере от Фархутдинова был в восторге. Только вот до Саппоро думаю тяжеловато будет с Вакканая добираться поездом да ещё и с детьми...
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0
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 11:14
и опять событие проходит мимо... Туда и обратно с ребенком в ЯПОНИЮ за 14 т.рублей! В пакете с отелем и экскурсиями ещё меньше(билет стоит)... К примеру авиабилет Южно-Сахалинск-Саппоро обойдется на одного около 58 тысяч рублей...С Вакканай на дешевом ж/д транспорте в в день доберетесь до любой точки Японии (а по мне, так и Хоккайдо надо узнавать не меньше месяца) Звоночек уже был, когда отменили рейсы "Сои"...японцы пошли на то , чтобы сохранить паромную переправу (четыре часа и...логистика). Не будет пассажиров , прикроют и эту логистику... Пересмотрите мои отчеты с Хоккайдо в блоге... и откройте для себя близкую Японию.
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+3
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 11:47
да не забыть бы еще посчитать плюс 18% от турсбора который обещают сделать...
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+1
Online
YETI Online
Написано сегодня, в 11:50
А как тошнотикам пережить такой трип? сильно колбасит на этом корыте? Как вобще по комфортабельности сие чудо кораблестроения?
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0
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