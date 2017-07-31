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На Анивском пляже прошел фестиваль красок холи от радио АСТВ

На Анивском пляже прошел фестиваль красок холи от радио АСТВ

Во время фестиваля ушло больше 5 тонн краски

На пляже в окрестностях Анивы состоялось крупнейшее пляжное мероприятие сезона. Радио АСТВ провело фестиваль красок холи. Его, по словам организаторов, посетили несколько тысяч людей. Гости приезжали со всей Сахалинской области – от Охи до Курил, от Корсакова до Невельска. ASTV.RU опубликовал репортаж о прошедшем фестивале и фотоотчет с десятками снимков.

Фестиваль проходил в течение целого дня. Он начался в полдень и закончился поздней ночью. Гостей привозили и увозили специальные автобусы из центра Южно-Сахалинска. Под музыку от диджеев и комментарии известных ведущих радио АСТВ присутствующие заряжались эмоциями и получали подарки.

- С каждым годом Фестиваль красок Холи становится все ярче и жарче. Все больше людей приезжает и разделяет радость праздника с нами. Подготовка к этому масштабному мероприятию заняла более двух месяцев. Мы подготовили оригинальную, интересную конкурсную программу, рассчитанную как на детей, так и на взрослых. Также были подготовлены развлекательные площадки, где каждый желающий мог найти себе занятие по душе. Мы использовали более 5 тонн краски, чтобы раскрасить небо в яркие цвета и поднять настроение нашим гостям. К счастью, погода в этот день не подвела. Мы надеемся, что в следующем году будет еще интереснее и веселее. Спасибо всем организаторам и участникам фестиваля красок Холи – 2017. Впереди много интересных конкурсов и проектов, – говорит маркетолог медиахолдинга АСТВ Мария Наумова.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:23 +2
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