новости
новости
Регистрация
В субботу из Южно-Сахалинска в Аниву будут ездить три дополнительных автобуса
Фото: lfly.ru

В субботу из Южно-Сахалинска в Аниву будут ездить три дополнительных автобуса

ПАТП-3 выделило их специально для Фестиваля красок холи

5 августа из областного центра до Анивы будут курсировать три дополнительных автобуса.
 
Руководство ПАТП-3 выделило их специально для Фестиваля красок холи, который состоится на местном пляже. В течение всего дня они будут забирать людей с вокзала областного центра и везти их до самого мероприятия.  Вечером - в 22, 23 и 24 часа - автобусы заберут гостей фестиваля и отвезут в Южно-Сахалинск. 
 
Также в районе пляжа организуют платную парковку. Помимо нее, автомобили можно будет оставить вдоль дороги на обочине везде, кроме главного въезда. Ограничения действуют на расстоянии 400 метров до него и 400 метров после.
 
Фестиваль краски холи - 2017 пройдет в субботу, 5 августа, на Анивском пляже. Организаторы подготовили 12-часовую развлекательную программу. Начало в 12 часов. 
 
Автор: Николай Вихарев, сегодня, в 11:31 0
Другие статьи по темам
Событие
Краски Холи 2017
Место
АниваЮжно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания
Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Berta
Написано сегодня, в 11:40
Ливень будет, какие краски, какая Анива
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Птицефабрику и тепличный комплекс построят на Итурупе
Птицефабрику и тепличный комплекс построят на Итурупе
Сахалинским молодым медикам, вернувшимся с материка, тоже будут давать жилье
Сахалинским молодым медикам, вернувшимся с материка, тоже будут давать жилье
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru