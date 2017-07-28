Фото: lfly.ru
В субботу из Южно-Сахалинска в Аниву будут ездить три дополнительных автобуса
ПАТП-3 выделило их специально для Фестиваля красок холи
5 августа из областного центра до Анивы будут курсировать три дополнительных автобуса.
Руководство ПАТП-3 выделило их специально для Фестиваля красок холи, который состоится на местном пляже. В течение всего дня они будут забирать людей с вокзала областного центра и везти их до самого мероприятия. Вечером - в 22, 23 и 24 часа - автобусы заберут гостей фестиваля и отвезут в Южно-Сахалинск.
Также в районе пляжа организуют платную парковку. Помимо нее, автомобили можно будет оставить вдоль дороги на обочине везде, кроме главного въезда. Ограничения действуют на расстоянии 400 метров до него и 400 метров после.
Фестиваль краски холи - 2017 пройдет в субботу, 5 августа, на Анивском пляже. Организаторы подготовили 12-часовую развлекательную программу. Начало в 12 часов.
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Berta
Написано сегодня, в 11:40
Ливень будет, какие краски, какая Анива
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