В субботу из Южно-Сахалинска в Аниву будут ездить три дополнительных автобуса

Фото: lfly.ru

5 августа из областного центра до Анивы будут курсировать три дополнительных автобуса.

Руководство ПАТП-3 выделило их специально для Фестиваля красок холи , который состоится на местном пляже. В течение всего дня они будут забирать людей с вокзала областного центра и везти их до самого мероприятия. Вечером - в 22, 23 и 24 часа - автобусы заберут гостей фестиваля и отвезут в Южно-Сахалинск.

Также в районе пляжа организуют платную парковку. Помимо нее, автомобили можно будет оставить вдоль дороги на обочине везде, кроме главного въезда. Ограничения действуют на расстоянии 400 метров до него и 400 метров после.

Фестиваль краски холи - 2017 пройдет в субботу, 5 августа, на Анивском пляже. Организаторы подготовили 12-часовую развлекательную программу. Начало в 12 часов.