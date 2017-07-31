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Участник субботней погони в Южно-Сахалинске оказался пьян

Участник субботней погони в Южно-Сахалинске оказался пьян

Сотрудники ДПС преследовали мужчину около 10 минут

5 августа примерно в 12:50 инспекторам ДПС поступило сообщение о неадекватном водителе, который двигается по автодороге «Южно-Сахалинск -Корсаков» в северном направлении.

Спустя примерно 10 минут сотрудники ДПС заметили нарушителя. Водителю был подан сигнал об остановке, однако автомобиль продолжил движение. Началась погоня. Когда экипажу ДПС все таки удалось остановить машину, стали ясны причины странного поведения водителя. 

57-летний мужчина оказался пьян. Кроме того, при проверке его личности по базам данных было установлено, что гражданин в июне текущего года был лишен права на управление транспортным средством на 18 месяцев. Нарушителя доставили в дежурную часть Южно-Сахалинска. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:03 +1
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Комментарии
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 17:13
Посадят за решетку теперь....
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0
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 17:18
Karu, туда ему и дорога.
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Bokassa
Написано сегодня, в 17:18
надо было на поражение стрелять, таких закон ничему не учит
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Diego Online
Написано сегодня, в 17:19
да ладноооо!!!! никто и не подумал бы!
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 17:22
что и требовалось доказать.. если не адекват значит бухой!
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