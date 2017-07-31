Участник субботней погони в Южно-Сахалинске оказался пьян

5 августа примерно в 12:50 инспекторам ДПС поступило сообщение о неадекватном водителе, который двигается по автодороге «Южно-Сахалинск -Корсаков» в северном направлении.

Спустя примерно 10 минут сотрудники ДПС заметили нарушителя. Водителю был подан сигнал об остановке, однако автомобиль продолжил движение. Началась погоня. Когда экипажу ДПС все таки удалось остановить машину, стали ясны причины странного поведения водителя.

57-летний мужчина оказался пьян. Кроме того, при проверке его личности по базам данных было установлено, что гражданин в июне текущего года был лишен права на управление транспортным средством на 18 месяцев. Нарушителя доставили в дежурную часть Южно-Сахалинска. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.